أردنية تتوج بلقب Miss Elegant.. والجمهور يتداولها فيديوهاتها على "تيك توك"

توجت الأردنية ملاك عبيدات بلقب Miss Elegant Universe في حفل أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت مؤخرًا.

وكشف القائمون عن جائزة "بيروت غولدن أوردز - BGA" بأن ملاك فازت باللقب بعد أن صوتت اللجنة لها خلال مأدبة غداء بحضور العديد من نجوم الفن وأهل الصحافة والإعلام.

​

وقدّم الحفل الإعلامي اللبناني ​زكريا فحام​، وإهتم بإطلالة ملاك عبيدات المصمم ​رامي سلمون​ ومصفف الشعر محمد سلمون.

وبعد فوزها باللقب، قالت ملاك (22 عامًا): "دخلت المنافسة بروح حماسية وواثقة الخُطى وكما يقال: واثق الخُطى يمشي ملكًا. كنت أحلم في طفولتي أن أكون أميرة وكثيرًا ماتردد على سمعي أنها كعارضات الأزياء في قوامها أو كدمية الباربي".

​

كما انتشرت في الآونة الأخيرة إشاعات كثيرة عن إصابة ملاك بفيروس "كورونا" المُستجد، بعد عودتها من دبي لتصدر بيانًا رسميًّا، يوم الثلاثاء الماضي تضمن نفيًا قاطعًا بإصابتها.

وأضاف المكتب الإعلامي بأنّ ملاك وصلت الاثنين الماضي إلى بلدها الأردن حيث كانت منذ أيّام في دبي، وبالطبع لا يمكن دخولها أو السماح لها بالسفر من بلد الى آخر لو كانت فعلًا نتيجة الفحص إيجابيّة، لذلك طلب المكتب الإعلامي من الوسائل الإعلاميّة عدم نشر أي خبر دون التأكّد منه.

وحرص روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن على نشر مقاطع فيديو لها على "تيك توك" للتعرف عليها عن قرب.

عامل جنازات يلتقط "سيلفي" مع جثة "مارادونا".. ويثر غضبًا دوليًا (صور صادمة)

يضم مقتنيات الأسطورة الأرجنتيني.. "مارادونا" قديس في متحفه بنابولي

كُتب على جبينها "غسل عار".. العثور على جثة امراة في نينوى العراق

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد:

فيسبوك تويتر إنستغرام