أردني يوزع الكنافة احتفالًا بطلاقه.. هل يتحول الاحتفال بالطلاق إلى ظاهرة؟!

يبدو أن "الاحتفال بالطلاق" تحول إلى موضة ووسيلة للتعبير عن الفرحة من الخلاص، فبعد انتشار العديد من حالات احتفال عدد من السيدات بطلاقهن من ازواجهن، عن طريق اقامتهن حفلات فاخرة وصنع كعكة خاصة للاحتفال.

انتقلت هذه الطقوس الغريبة مؤخرًا من السيدات إلى الرجال، حيث قرر شاب أردني الاحتفال بطريقه عن طريق توزيع "الكنافة"، وانتشرت عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي الأردنية صور للشاب وهو يوزع كنافة كُتب عليها "حلوان الطلاق".

الشاب الذي يسكن في مدينة مادبا جنوب الأردن قرر التعبير عن فرحه بانفصاله بهذه الطريقة، خصوصًا ان الكنافة معروفة بانها من اكثر الحلويات التي تعبر عن الفرح.

وتفاعل رواد هذه المواقع في الأردن مع هذا الخبر، فالبعض رأى أن الشاب قد يكون عانى كثيرًا من زوجته لدرجة دفعته للاحتفال بالطلاق بهذه الطريقة، فيما رأى الكثيرون أن نسبة الطلاق في ازدياد وأن الشباب والشابات أصبحوا يعانوا من الزواج الفاشل، وأصبحت فكرة استمرارية أي حالة زواج مهمة شبه مستحيلة في ظل الظروف الحالية.

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