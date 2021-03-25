أسراب من الجراد تغزو الكويت‬⁩ قادمة من الأراضي السعودية

شهدت عدة مناطق في الكويت انتشار كثيف لأسراب من الجراد مثيرة الهلع بين السكان المحليين.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية طلال الديحاني أن أسراب الجراد التي مرت بالكويت قادمة من السعودية وقد اتخذت من سماء الكويت معبرًا لها بسبب شدة الرياح الجنوبية التي تمر بها البلاد.

الجراد يغزو الكويت ويدور اكل pic.twitter.com/UhGXYywbkh — FatimaAlmazidi (@almazidi_fatima) March 24, 2021

وأشار الديحاني إلى ان فريق مكافحة الجراد الصحراوي على اتم الاستعداد لعملية الرصد والمكافحة في مناطق الكويت المختلفة، لافتًا إلى أن الجراد في موسم عبور لسماء الكويت وكمياته بسيطة، مشيرًا إلى أن اتجاه الرياح وتغيرها سيلعب دورًا في تغير وذهابه خارج الكويت.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور تظهر أسراب الجراد في مختلف المناطق الكويتية، حيث ظهرت فوق أسطح المباني، وفوق الطرقات وفوق الملاعب الرياضية ومن بينها ملعب نادي القادسية، ما تسبب في تعطيل تمرين الفريق.

وعادة ما يتم بيع الجراد في أكياس بلاستيكية في شكل شباك، بعد جمعه من مناطق في السعودية، ونقله إلى الكويت، حيث يخصص بعض الباعة أماكن لعرضه في منطقة الري إلى جانب سوق الفقع (الفطر) وذلك في فصل الربيع أيه من بداية شهر فبراير وحتى أبريل.

وتحذر الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية من تناول الجراد خشية التسمم بالمبيدات الحشرية التي يكون قد تعرض لها أثناء انتقاله من دولة إلى أخرى.

فيديو / «الجراد» يوقف تدريبات نادي القادسية. pic.twitter.com/f9XbRwQsZ3 — المجلس (@Almajlliss) March 24, 2021

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