أعطتهم درسًا حول ارتداء حمالة الصدر.. مُدربة كويتية تثير الجدل بدرس "جريء" على "إنستغرام"

أثارت مُدربة كويتية جدلًا واسعًا بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي تشرح لمتابعاتها في بثٍ مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي لتضمنه ألفاظًا "جريئة".

ويُظهر مقطع الفيديو المُدربة هيفاء عبر صفحتها الرسمية "عالم هيفاء – Haifa World" في بثٍ مباشر على تطبيق "إنستغرام" وهي تشرح لمتابعاتها نصائح حول الملابس الداخلية التي يجب أن يرتدوها حتى يظهر صدرهم بشكل لائق، مُستخدمة عبارات صريحة خادشة للحياء العام.

مغردون: مطالبات للجرائم الالكترونية للتحرك على الالفاظ الخادشة في الشهر الفضيل ! pic.twitter.com/8Oez9grDpo — نبض الكويت (@AlanbaKuw) May 22, 2020

وطالب المغردون الجرائم الإلكترونية بالتحرك والقبض عليها بسبب جرأتها في الطرح وأمام عدد كبير من المشاهدين، وفي شهر رمضان.

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وفي جولة على حسابها الخاص، تبين أن المدربة التي ظهرت في الفيديو تدعى هيفاء الفزيع تعمل في مجال التدريب النفسي وتختص في شؤون المرأة وتقدم استشارات في مجال توجيه الحياة والعلاقات الزوجية كما تعطي دورات في مجال الرقص الشرقي والإفريقي والبرازيلي.