أعماق جديدة للفن.. افتتاح أول متحف تحت الماء في أستراليا

وجد الفن الجميل أعماق جديدة - بالمعنى الحرفي للكلمة - كأول متحف تحت الماء في نصف الكرة الجنوبي، حيث بدأ معرض في كورال جرينهاوس في تاونسفيل بأستراليا في استقبال الزوار نهاية الأسبوع الماضي.

وتقع القطع الفنية التي يبلغ وزنها 64 طنًا للنحات البريطاني "جيسون دي كايرز تايلور"، على عمق 59 قدمًا تحت الماء في قاع المحيط في "جون بروير ريف" في Great Barrier Reef Marine Park.

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وتضم القطع الفينية التي يبلغ ارتفاعها 40 قدمًا مع 20 تمثالًا يصور الطلاب الذين يعملون مع الشعاب المرجانية، بالإضافة إلى ثلاثة منحوتات من النباتات المحلية مثل شجرة الكينا والنخيل.

وقال تايلور، الذى كان أيضًا مدربًا للغوص: "أردت أيضًا تشجيع المزيد من الشباب على علوم البحار واستكشاف وفهم العالم تحت الماء."

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يذكر أنه تم بناء هذه المنحوتات الفنية باستخدام الفولاذ المقاوم للصدأ والتآكل ومركبات الأسمنت المحايدة الأس الهيدروجيني، كما أن لهذه المنحوتات الفنية دور بيئى مزدوج، حيث تساعد فى نمو المرجان الطبيعي.

اكتمل المعرض فى ديسمبر الماضي، وكان من المقرر افتتاحه للسباحين والغواصين فى أبريل قبل انتشار جائحة فيروس كورونا، وقد قام الضيوف الأوائل بالغوص في 2 أغسطس عن طريق حجز مكان مع أحد المشغلين الذين قاموا بجولات بالقارب إلى الموقع لمدة ساعتين.

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قال الفنان لـ Fast Company: "عندما يغوص السائحون فى الموقع، فإنه سيتطور من كونه نشاطًا للرياضات المائية إلى علم بحري وتجربة ثقافية."