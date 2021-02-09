أغنية "ويكند" تتصدر الترند السعودي.. وانقسام بين مؤيد ومعارض على تويتر

انشغل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والخليج العربي بتقييم أغنية جديدة أصدرتها اليوتيوبر منى شيخ وبالحديث عن كلماتها وإيقاعها.

وأحدثت الأغنية ضجة على موقع التدوين "تويتر"، حتى تصدرت قائمة الأكثر تغريدًا بعد ساعات من إطلاقها على موقع "يوتيوب".

وكعادتهم، انقسم روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية حول الأغنية التي تحمل اسم "ويكند-Weekend" بين مؤيد ومعارض، فمنهم من أشاد بها واعتبروها ثورة في المجتمع السعودي.

فيما انتقد عدد من المغردين الأغنية واعتبروها أنها لا تحمل أي محتوى على الإطلاق.

وفي ذات الوقت، أشاد عدد من المغردين بإيقاعها الشبابي السريع والحيوي وبأن كلماتها بسيطة ويسهل حفظها.

ووصفت منى الأغنية عبر حسابها الرسمي على "يوتيوب" بأنه "أغنية عن الفلة والويكند شبابية وطقطقه وكدا بس اتمنى انكم تستمتعوا بالمشاهدة".

وأشارت منى الى أن الأعنية هي من كلماتها بالتعاون مع مخرج العمل عبدالله الديب.

وقالت إنها اختارت "مدينة الملك عبد الله" لتصوير الفيديو كليب وذلك لأن أجواءها تناسب كلمات الأغنية.

وحول رأي الجمهور في الأغنية قالت منى شيخ: "لولا اختلاف الآراء لبارت السلع، وأكيد لا يوجد أي عمل خالٍ من الانتقادات، مشيرةً إلى أن فئة كبيرة أشادت بالأغنية وأعجبوا بها.

من هي منى شيخ؟

منى شيخ هي ناشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويتابعها على "يوتيوب" نحو 190 ألف شخص، وتتمتع بنجومية عالية عبر "يوتيوب" و"تيك توك" و"انستغرام".

منى شيخ هي ناشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويتابعها على "يوتيوب" نحو 190 ألف شخص، وتتمتع بنجومية عالية عبر "يوتيوب" و"تيك توك" و"انستغرام".

بدأت منى مسيرتها في عالم الشهرة الى جانب شقيقها خالد وذلك من خلال تصويرمقاطع فيديو في المنزل، فاكتشفت والدتهم مصممة الديكور الأستاذة رغدة حجر موهبتهم .

وبعد ذلك، واصلت منى في تطوير موهبتها في التمثيل والغناء وأيضًا في مجال التعليق الصوتي والدبلجة.

وبعدها دخلت منى مجال الأفلام في فيلم سوف يخرج للنور قريبًا من إنتاج مؤسسة هاشتاق ميديا للإنتاج الفني وذلك بمشاركة شقيقها خالد.

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