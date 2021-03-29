أمريكة سمراء تتوج بلقب ملكة الجمال الدولية الكبرى 2020

توجت الأمريكية "أبينا أبياه" بلقب "ملكة الجمال الدولية الكبرى -Miss Grand International" في حفل أقيم ليلة أمس في العاصمة التايلاندية بانكوك بتايلاند، لتصبح بذلك أول أمريكية من أصل أفريقي تفوز بالتاج الذهبي بالمسابقة.

فيما فازت الفلبينة "سامانثا برناردو" بلقب الوصيفة الأولى، و"إيفانا باتشيلور" من جواتيمالا بلقب الوصيفة الثانية، والإندونيسية "أورا خاريشما" بلقب الوصيفة الثالثة، والبرازيلية "لالاي جيديس" الوصيفة الرابعة.

وأقيم الحفل الذي تم تحديده في الأصل في أكتوبر 2020 ليلة السبت في قاعة Show DC في بانكوك، تايلاند.

وفي الجزء الأول من الأسئلة والأجوبة، تم طرح سؤال على المرشحات الخمس النهائيات وهو: "مع الوضع الحالي لـ Covid-19 ، ماذا تختار؟ إغلاق البلد من أجل سلامة الناس، مع العلم أن اقتصاد البلاد سيتأثر بشدة، أو الانفتاح على البلاد للحفاظ على استمرار الاقتصاد وتحمل مخاطر الإصابة بعدوى Covid-19 وعواقبه؟".

وجاء جواب الفلبينية "سامانثا" كالآتي: "سأختار الناس دائمًا. لأنه بدون شعبها، لن تكون الدولة أبدًا دولة. لن تكون أبدًا الفلبين بدون الفلبينيين. لن تكون تايلاند أبدًا بدون التايلانديين. لذا، من الضروري أن نعتني بشعوبنا أولاً".

ولتحديد الفائز، تم توجيه سؤال موحد للمتأهلات الثلاث بعد ذلك: "إذا لم يتبق سوى جرعة واحدة من لقاح Covid-19 وعليك اختيار من ستعطيه – إما لفتى يبلغ من العمر 15 عامًا أو لمواطن يبلغ من العمر 70 عامًا - أي شخص ستعطيه ولماذا؟ "

واختارت ملكة جمال جواتيمالا وملكة جمال الولايات المتحدة الفتى البالغ من العمر 15 عامًا، بينما اختارت الفلبينة "سامانثا" إعطاء الأولوية للمواطن المسن.

وقالت "أبينا": "سأختار أن أعطيها للطفل البالغ من العمر 15 عامًا، فقط لأنني أعتقد أن الأطفال هم المستقبل. سوف يجعلون العالم مكانًا أفضل. هم الذين سيقدمون أمثلة لجيل المستقبل. وأعتقد أنني سأعطيها للطفل البالغ من العمر 15 عامًا، لأنني أريد أن يتمتع الطفل البالغ من العمر 15 عامًا بمستقبل أفضل وأعتقد أنهم سيغيرون العالم، ونحن بحاجة إلى التغيير من أجل عالمنا".

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