أمريكي يخضع لعملية زيادة طوله.. أراد أن يكون كلاعبي كرة السلة (النتيجة صادمة)

خضع رجل أمريكي يبلغ طوله 5.11 أقدام (1.55 متر) لعملية جراحية بقيمة 75000 دولار أمريكي لتطويل أطرافه وزيادة طوله بمقدار 2 بوصة (5 سم) - لأنه كان يحلم دائمًا بأن يكون طويل القامة مثل أبطال كرة السلة.

وقال "ألفونسو فلوريس" (28 عامًا) من دالاس بولاية تكساس إنه أراد أن يكون أطول منذ أن كان بعمر الـ12 عامًا، لكن عائلته وأصدقائه حذروه جميعًا من المعاملة "غير الضرورية".

لكن الشاب أصر على موقفه وخضع لعملية جراحية تحت رعاية جراح العظام المتدرب في جامعة هارفارد الدكتور "كيفين ديبيبارشاد" من معهد LimbplastX في لاس فيجاس.

وأصبح "ألفونسو" الآن في أوج نموه الجديد لمدة سبعة أشهر ويقول إنه لمن دواعي سروري أن نقول إنه حقق أخيرًا حلمه بزيادة طوله بمقادر 6 أقدام (1.82 سم).

لكن هذا الإجراء مكلف للغاية، حيث يشير موقع الدكتور "ديبيبرشاد" على أن تكلفة العمليات الجراحية تبدأ من 75000 دولار لإجراء عملية إطالة عظم الفخذ - وهو ما فعله ألفونسو - وتصل إلى 84000 دولار أمريكي لإجراء جراحة إطالة الساق، ومع ذلك قد يختار المرضى أيضًا الوظائف الإضافية التي يمكن أن ترفع السعر إلى حوالي 94000 دولار.

وبعد مرور عام إلى عامين على إجراء الجراحة، يتعين على المرضى بعد ذلك دفع رسوم إضافية لإزالة الأظافر من أرجلهم، وهي عملية تتكلف ما بين 14000 دولار و 20000 دولار، مما سيجعل التكلفة الإجمالية لعملية إطالة الأطراف إلى ما بين 89000 دولار و 114000 دولار.

وفي حديثه عن دوافعه، قال "ألفونسو" لـ FEMAIL: "أعرف أن 1.55 متر طولًا رائع، ويحب الكثير من الناس أن يكونوا بهذا الطول، لكني أردت فقط أكثر من ذلك بقليل".

وتابع: "هذا شيء أردت حقًا القيام به بقدر ما أتذكر - منذ أن كان عمري 12 عامً، أردت أن يكون طولي 6.1 قدم (1.80 متر) لأنني أردت الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من قدرتي الرياضية ونطاق حركتي".

وقال إن أصدقاءه وعائلته كانوا قلقين بشأن العملية لكنهم توصلوا إلى الفكرة منذ ذلك الحين.

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وأردف يقول: "اعتقدوا أنني مجنون وأنه لا ينبغي أن أفعل ذلك لأنه لم يكن ضروريًا. ومع ذلك، بعد أن شرحت لهم كيفية عمل الإجراء ومدى أمانه، كانوا أكثر دعمًا، أردت حقًا أن أكون مثل أبطالي. كان كل أبطالي طويلين جدًا. على وجه الخصوص أشخاص مثل مايكل جوردان وفيل جاكسون وكوبي براينت وبالطبع والدي".

وتم خلال العملية إجراء ما بين أربعة وستة شقوق في فخذ المريض، ومن ثم يضعون غرسة في تجويف العظم ويتم التحكم في هذا الزرع بجهاز تحكم عن بعد يمكن للمريض العمل به في المنزل، ويمدها بمقدار ضئيل كل يوم حتى يتم الوصول إلى الطول الأمثل.

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