أمريكي يدخل "غينيس" بأكبر كتلة شعر في العالم.. بوزن 75 كغم

نجح الأمريكي "هنري كوفير" من دخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بعد جمعه كرة عملاقة من الشعر تزن 167 رطلًا (75.7 كغم) بارتفاع 4 أقدام (1.2 متر) ويبلغ محيطها 14 قدمًا (4.26 مترًا).

وأشارت الموسوعة عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" الى أن "كوفير" حصد هذه اللقب في 08 ديسمبر 2008 ولم يتمكن شخص آخر من كسر رقمه القياسي حتى الآن.

وكشفت الموسوعة بأن "كوفير" تمكن من جمع الشعر باعتباره يعمل حلاقًا منذ أكثر من 50 عامًا حيث وجد العديد من الاستخدامات لقصاصات شعره.

لكن انتهى الأمر عند "هنري" ببيع كرة شعره لـ Ripley's Believe it or Not قبل وفاته عام 2014.

فيتنامي يخضع لـ9 عمليات تجميل للحصول على وظيفة.. لن تصدق النتيجة

فتاة مستشفى الجامعة الأردنية بدأت تتعافى.. والقضية لا تزال مفتوحة بانتظار تطورات جديدة

صور مذهلة لنمر أسود تحظى بانتشار واسع.. وضوء القمر يلقي بريقًا على معطفه الحريري