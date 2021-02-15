أمريكي يسرق خاتم حبيبته ليعرض الزواج على أخرى

قالت السلطات الأمريكية إن رجلًا من فلوريدا ملاحق أمنيًا بعد سرقة خاتم الخطوبة القديم لإحدى صديقاته حتى يتمكن من استخدامه لخطبة صديقته الأخرى.

وقال مكتب مأمور مقاطعة فولوسيا في بيان يوم الخميس أن "جوزيف ديفيس" (48 عامًا)، مطلوب أمنيًا بتهمة سرقة كبيرة بعد أن زعم ​​أنه خان صديقتين التقيا بهما على موقع المواعدة OKCupid.

وقالت السلطات إنه استخدم الاسم المستعار "جو براون" مع صديقته الأولى، و"ماركوس براون" مع الفتاة الأخرى.

وأخبرت الصديقة رقم 1 - التي تعيش في أورانج سيتي، والتي واعدت ديفيس منذ عام 2015 - المحققين أنها علمت من خلال بعض التجسس على "فيسبوك" أن "ديفيس" كان قد تقدم لخطبة فتاة أخرى.

والأسوأ من ذلك، أنها رأت على صفحة المرأة الثانية على "فيسبوك" أن منافستها كانت ترتدي خاتم خطوبة وخاتم زواج مطابقًا لخاتم زواجها سابقًا، وفقًا لمكتب الشريف.

وعندما فحصت صندوق مجوهراتها ووجدت خواتمها وقطع أخرى مفقودة، وقال مسؤولون إن ممتلكات تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 6270 دولارًا سُرقت منها.

واتصلت الصديقة الأولى بخطيبة ديفيس - التي تعيش في أورلاندو والتي بدأت مواعدته في عام 2016 واكتشفت المرأة الثانية أنها قد سُرقت أيضًا لتتوجها فورًا الى مكتب الشرطة.

وأبلغت الصديقة الثانية عن اختفاء جهاز الكمبيوتر المحمول والمجوهرات الخاص بها بعد مغادرة "ديفيس" شقتها، وفقًا للسلطات.

كما تذكرت الصديقة الثانية أن "ديفيس" أخذها ذات مرة إلى منزل صديقتها الأولى في مدينة أورانج، كانت الصديقة الأولى بعيدة عن العمل في ذلك الوقت.

وزعمت أن "ديفيس" أخبرها حينها أن المنزل هو منزله وطلبت منها أيضًا الانتقال معه، حيث حزمت أمتعتها للانتقال لكنه أخبرها لاحقًا بأن صفقة الشراء فشلت.

ولدى "ديفيس" سوابق تتضمن مذكرة نشطة في ولاية أوريغون لحادث اصطدام وهروب واعتداء منزلي وحيازة كوكايين.

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