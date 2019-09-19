أمهات تشاركن أطرف تعليقات استمعن إليها من أزواجهن أثناء الولادة

عملية الولادة هي أكثر الأوقات صعوبة وأشدها ألمًا، وما يخفف من أعباء تلك الآلام على أي سيدة هو وجود شريك الحياه بجانبها، لكن هناك بعض الأزواج لا يقدمون الدعم النفسي بالشكل الصحيح.

نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن موقع " كيدز بوت " نشر أكثر التعليقات المثيرة للسخرية التي تعرضت لها الأمهات من أزواجهن أثناء الولادة وقبل الدخول في مرحلة المخاض.

ذكرت روزي، 26 عامًا أنها ظلت تعاني من آلام الانقباضات لمدة 9 ساعات كاملة وزوجها خلال ذلك أخبرها أنه يشعر بالضجر والملل وسألها عن ما إذا كان هناك قناة "نتفليكس" متوفرة في تلفزيون جناح الولادة.

وعلقت أوليفيا، 31 عامًا أن زوجها ظل معها لمدة سبع ساعات حتى وُلدت طفلتهما وبعدها مباشرةً قال لها: "الحمد لله أخيًرا سوف أذهب لتناول الطعام" حيث كان يشعر بالجوع الشديد وذهب وتركها لمدة ساعة.

وذكرت كيت، 32 عامًا، أن زوجها أخبرها بأنه فخور بها لتحملها كل هذا الألم بدون تناول المسكنات على الرغم من أنها حصلت على حقنة تخدير الإيبورال امامه.

وأضافت كيلي، 35 عامًا أن زوجها لم يوجه لها أي كلمة تدعمها نفسيًا أثناء الولادة واكتفى بقول: "لا استطيع أن افعل لكِ اي شيء"، أما أليكس،30 عامًا وأثناء الولادة والمعاناة من الانقباضات الشديدة أخبرها زوجها أنه يتمنى لها ولادة سهلة وألا تكون ولادتها مثل البقرة التي شاهداها سويًا أثناء عملية الولادة في إحدى المزارع من قبل.

أما آشلي،27 عامًا عانت من عملية ولادة شديدة وصعبة للغاية وبعد قدوم طفلها، سخر زوجها من الطفل وقال إنه لا يشبهه على الإطلاق.

وتعرضت دانيكا،23 عامًا لطلب غريب من زوجها أثناء معاناتها من آلام الولادة حيث طلب منها أن يُدخل والدته معه لغرفة العلميات حتى تكون بجانبه هو.

أما إيما فقد أختصر زوجها الوقت وفقد الوعي أثناء ولادتها وتركها الأطباء تتألم ليعتنوا به هو.

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