أميرة "معسكر الموت".. السجن 3 سنوات لفتاة بريطانية شاركت بمسابقة "ملكة جمال هتلر"

قضت محكمة بريطانية بالسجن لمدة 3 سنوات على "ملكة جمال هتلر" بعد إدانتها بالانتماء إلى جماعة العمل القومي اليمينية المتطرفة المحظورة منذ عام 2016، بهدف جذب أعضاء جدد للجماعة.

وكشفت وسائل إعلام بريطانية بأن محكمة "برمنغهام كراون" أصدرت حكمًا على "أليس كاتر" البالغة من العمر 24 عامًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات وصديقها السابق "مارك جونز" لخمس سنوات ونصف.

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وتم الحكم على رجلين آخرين "غاري جاك" 24 عامًا) و"كونور سكوثرن" (19 عامًا) لمدة أربع سنوات وستة أشهر و18 شهرًا على التوالي بنفس الجريمة كما حكم على متهم خامس بالسجن ثلاث سنوات.

وسعت "أليس" من مدينة هاليفاكس البريطانية، إلى لقب ملكة جمال بعد أن نظمت جماعة "العمل الوطني" في حزيران 2016، مسابقة "ملكة جمال هتلر 2016"، وأطلقت "كاتر" على نفسها لقب "أميرة بوخنفالد"، في إشارة إلى معسكر الموت النازي بوخنفالد، الذي مات فيه عشرات الآلاف خلال الحرب العالمية الثانية.

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وتعود مسابقات "ملكات الجمال النازي الجديد"، إلى عام 2014، حين أعلن على موقع فكونتاكتي، أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في روسيا تنظيم مسابقة جمال "الدم النازي الصافي" لاختيار الفائزة من بين مجموعة نساء بيض، تكريمًا لذكرى زعيم ألمانيا النازية "أدولف هتلر".

وحملت المسابقة اسم "ملكة أوستلاند"، التي ضمت المتعاطفين مع النازيين من جميع أنحاء العالم. ويشير الاسم "أوستلاند" إلى النظام المدني النازي الذي أشرف على إبادة اليهود في جميع أنحاء دول البلطيق وأوروبا الشرقية.

ووفق مجموعة "فايس ميديا" الإعلامية، كانت المتسابقات يتنافسن على رفع الصلبان المعقوفة، وإبداء الإعجاب بـ"إيفا براون"، عشيقة "هتلر" ورفيقته.

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وتشجيعًا على المنافسة، وجهت المسابقة عدة شعارات، منها: "كوني نازية مع صورة مثيرة"، و"اجعلي النازيين الآخرين يحبون صورتك".