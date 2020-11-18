أم تحقق ملايين المشاهدات لطريقة اختيارها عروسًا لابنها.. والجمهور يعجب بتصرفها

حظي مقطع فيديو لأم مصرية تحاول اختيار عروس لابنها على اعجاب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وعدة دول عربية.

وبدأ الفيديو بمزاح بين شاب مصري يدعى عمرو خليل ووالدته التي تحاول اختيار عروس له خلال حضورهما حفل زفاف أحدهم، ليوثق عمرو محاولتها بالعثور على العروس المناسبة له وفقًا للمعايير المناسبة لها ظنًا منها بأن ابنها سيكون مسرورًا بفعلها.

وكان عمرو يعتقد أن تصويره للفيديو دون علم والدته سيجعلها تتوقف عن تلك الممارسات مستقبلًا التي يراها مزعجة، لكن كانت المفاجأة، انتهاء الحفل بعروسة وحصول الأم على شهرة كبيرة عقب انتشار الفيديو.

وأكد عمرو خليل، في تصريحات صحافية بعد انتشار مقطع الفيديو بشكل كبير، أن والدته كانت تحاول إقناعه بالزواج، بخاصة بعد ارتباطه عاطفيًا أكثر من مرة وخطوبته 3 مرات، والتي انتهت بالفشل جميعًا، لتلجأ إلى حيلة حضور حفلات زفاف الأقارب والاختيار من بين الفتيات الموجودات بها، مؤكدًا أن والدته زوجت 4 من إخوته بالطريقة نفسها.

وأوضح أنه أثناء حفل الزفاف ذلك، قرر أن يصورها دون علمها، على أن يجعلها تشاهد الفيديو عقب انتهاء الحفل، كي تتوقف بعد ذلك عن الحاحها عليه، لكن فوجئ باتفاقها مع أسرة عروس وترتيب موعد لزيارتهم الجمعة المقبلة للتعارف والخطوبة.

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وعن ردود الفعل حول انتشار الفيديو أكد عمرو أنه نشره وفوجئ بعد استيقاظه بردود الأفعال، قائلًا: "وجدت مكالمات كثيرة من أصدقائي تؤكد أن فيديو والدتي أصبح ترند عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مصر".

فيما أكدت أحلام والدة عمرو أنها ترغب في راحة أولادها، وتتمنى السعادة الدائمة لهم، مؤكدة أن عمرو هو أصغر أبنائها الذكور وترغب في أن تزوّجه مثل أشقائه الذين تزوجوا، بخاصة أنها عانت في تربيتهم بعد وفاة والدهم.

وأضافت أنها فوجئت بعمرو ينشر الفيديو ويحقق ملايين المشاهدات، وانهالت عليها بعد ذلك طلبات الصداقة والتعليقات الجميلة من الشباب الذين رأوا فيها أنها والدتهم جميعًا، مؤكدة أنها اختارت خلال هذا الحفل عروسًا جميلة ولديها المواصفات المطلوبة، وحددت موعدًا مع أسرتها الجمعة المقبلة ليتم التعارف والاتفاق.

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