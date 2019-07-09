أم جوجو تتصدر "تويتر" السعودية.. ومطالبات بالقبض عليها

طالب آلاف المغردين السعودية عبر وسم "#نطالب_بالقبض_علي_ام_جوجو" القبض على أم لتعنيفها ابنتها.

وتداول مغردون في موقع تويتر مقطع فيديو يظهر امرأة سعودية بثت عبر حساب ابنتها في "سناب شات" مقطع فيديو وهي تقوم بضرب ابنتها بعصا وسبها ووصفها بـ "المفلوتة"، وسب صديقاتها بألفاظ نابية على التطبيق الشائع في المملكة وتحذرهن من التواصل معها، قائلة إن ابنتها تسهر على استخدام "سناب شات" حتى ساعات الصباح الباكر.

طبعًا اللي يفكرون البنت مسويه مصيبة ولا قضية شرف ويفسرون أنها ردة فعل أم خايفه على بنتها هذا تكملة المقطع..علشانها سهرانه الفجر تكلم صحباتها.ماعندي تعليق pic.twitter.com/RmbAYz25dg — ماما لماذا أنجبتيني (@__notmatter) July 7, 2019

وأثار المقطع موجة غضب واستنكار واسعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، حيث نشط (#نطالب_بالقبض_علي_ام_جوجو) ليصبح الوسم الأكثر تفاعلًا على "تويتر"، وطالب مغردون بالتحقيق في مقطع الفيديو واتخاذ الإجراءات النظامية بشأن الأم.

وانتشر مقطع سناب شات آخر لوالدة "جوجو" عبر مواقع التواصل وهي توضح فيه سبب تصرفها السابق، وقالت "12 ونص وحدة بالليل، أشوف الساعة تعدي تعدي وأنا أدق أدق، ما حدا تقبل إن بنتها يكون لها معجبات من بنات الواطيات اللي بلا أخلاق، أي أم ما تبغى تكون بنتها أسوا بنت أكيد تبغى بنتها أحسن ناس، بنتي اختفت أمس ما أدري بيت مين، ما ادري مين صاحبتها، يبنو على الكلام اللي مو عارفين اش فيه اش السبب". وبدورها، علقت جوجو على "أنا بالنسبة لي خذت الموضوع بروح رياضية واضحك مافيه شي".

#نطالب_بالقبض_علي_ام_جوجو

مهما غلطت البنت وسوت ربيها بس مو بذي الطريقة اتفاهمي معها لحالكم مو لازم تشهرين فيها قدام اللي يسوى والا مايسوى وتقولين بنتي وحده مفلوته مين خلاها مفلوته غيرك بالفاظك وكلامك ذا ولو صدق خايفه على بنتك كان مافضحتيها pic.twitter.com/7vw26nNnKw — الريح الخفيفة (@NTAN123456) July 8, 2019

فيما دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من لديه معلومات عن حالة عنف للتواصل مع مركز بلاغات العنف الأسري.

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ودعا المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، عبر تغريدة، من لديه معلومات عن حالة عنف التواصل مع مركز بلاغات العنف الأسري على الرقم (1919) أو عبر حساب المركز الرسمي في "تويتر".

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