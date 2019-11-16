أنشودة في مدح النبي محمد "ص".. تجمع بين مسلمة ومسيحي!

انتشر عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تظهر فيه فتاة مُحجبة إلى جانب شاب في أحد السيارات وهما ينشدان "يا نبي سلام عليك" للفنان ماهر زين، وهي انشودة خاصة بمدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بمنابة عيد المولد النبوي الشريف.

وبحسب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فإن الفتاة هي مسلمة وتدعى "ثريا" والشاب مسيحي الديانة ويُدعى "أندرو"، وأثار هذا الفيديو حالة من الجدل والتعليقات المتضاربة.

فالبعض راى أن الفيديو ايجابي ويدعو للتسامح كما انه أمر طبيعي، فيما اعترض عدد كبير على هذا الفيديو رافضين للفكرة من الطرفين.

إلا ان الغالبية العظمى من الآراء كانت إيجابية ومُحربة بفكرة الفيديو، مؤكدين أن هذا التصرف طبيعي ولا يمكن رفضه أو انتقاده بأي شكل من الأشكال.

فيما تغزل الكثيرون بجمال صوت ثريا وأندروا وطريقة أدائهما للأنشودة الشهيرة، مُطالبينهما بالمزيد من الفيديوهات والأناشيد كونهما يشكلان ثنائي جميل ولطيف ويدعو للتسامح والحب، وطالبهما الكثير بالتركيز على هذه الفكرة وأن يكونا قدوة للشباب ويشكلان خط خاص بهما قد يكون له صدى واسع، ويروج لفكرة مختلفة لم يقم بها أي شخص من قبل.

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