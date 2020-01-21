"أنقذوا أمل".. مُعنفة خليجية تستعين بـ رواد السوشال ميديا.. (فيديو صادم)

ما تزال المرأة في عامنا الحالي 2020 تتعرض للتعنيف من قبل "زوجها، والدها، أو إخوانها" على الرغم من الانفتاح الفكري ومحاولات زيادة الوعي والنشرات التي هدفها نشر المفاهيم الصحيحة فيما يتعلق بحقوق المرأة.

ضحية جديدة من ضحايا التعنيف تظهر قررت الإستنجاد بـ رواد السوشال ميديا بعد تعنيفها على يد شقيقها في بيت والديها، وفي التفاصيل:

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة تحمل اسم "أمل"، ظهرت فيه وهي في حال مزرية والكدمات واضحة على وجهها بعد تلقيها الضرب من أخوها على خلفية زيارتها لبيت أهلها.

وكما ذكرت أمل في فيديو قديم انتشر لها مؤخرًا بأنها تطلقت من زوجها بسبب أخوها، وفقدت حق الوصاية على أولادها، كما أنها استعانت بالقضاء لكنه لم ينصفها بسبب "الواسطات والمحسوبيات" كما ذكرت.

هذا الفديو قبل 7 شهور كانت تبكي بصمت وفاقده الامل بكل شي حولها عشموها ناس كثير وغدرو فيها من نساء ورجال ولعبو في حسبتها الواسطات تشردت وصارت تنام بالسياره هي وبنتها ماكانت تطلب من احد مساعدات عقب تشردها بالشوارع تمنت المويه ومحد عطاها #انقذو_امل pic.twitter.com/30tPdNfkWQ — hano_1991 (@hano19915) January 20, 2020

في حين تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقوة مع الفيديو، وعبر وسم "#أنقذوا_أمل" شاركت بعض النساء تجاربهن مع العنف الأسري وطالبن بحقوقهن وبـ العدالة القضائية المفقودة على حسب وصفهن.

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