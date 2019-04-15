أوقفوه وخالفوه.. لأنّ سيارته لامعة "أكثر من اللازم"! (صور)

قررت السلطات الألمانية مخالفة شاب وتوقيفه وسحب سيارته وهي من طراز "بورش باناميرا" لأنها "لامعة أكثر من اللازم".

ونقلت صحيفة "مورغنبوست" الألمانية عن مصادر مطلعة بأن شرطة السير في مدينة هامبورغ أوقفت شابًا يبلغ من العمر 31 عامًا وتبليغه بأن سيارته الـ"بورش" المتميّزة بلمسة ذهبية عاكسة تشكل خطرًا على السائقين الآخرين لكنه لم يستجب.

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وفي المرة الثانية، طلبت شرطة السير من الشاب إزالة الطبقة اللامعة عن السيارة وإعادة تسجيلها لكنه رفض مجددًا الإنصياع لأوامرهم لذا أخذت الشرطة مفاتيح سيارته وأوراقه ورفعت لوحات أرقام السيارة قبل أن تنقل السيارة إلى مرآب.

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وأشارت الصحيفة الى أنه تم تغريم السائق بمبلغ لم يعلن عنه وسيتعين عليه أن يزيل اللون الذهبي المتوهج قبل أن يتمكن من قيادتها بشكل قانوني مرة أخرى.

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