إغلاق مقاطعة صينية للمرة الثانية بعد عودة فيروس كورونا

أعلنت مقاطعة جيا الصينية في خنان حالة الإغلاق مرة أخرى اليوم الخميس، على الرغم من استمرار الصين في التأكيد على أن انتشار الوباء المحلي لا يزال تحت السيطرة.

فرضت السلطات قيود الإغلاق على أكثر من نصف مليون مواطن في وسط الصين خوفًا من عودة انتشار الفيروس التاجي المستجد بين السكان، وذلك بعد أن ثبتت إصابة 3 أطباء بالفيروس على الرغم من عدم معاناتهم من أعراض.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أوقفت مقاطعة جيا البالغ عدد سكانها حوالي 570 ألف نسمة، النقل من وإلى المنطقة وكذلك الحافلات وسيارات الأجرة المحلية.

وقال إشعار الحكومة إن المسؤولين الإقليميين أمروا جميع القرى والبلدات والمجمعات السكنية بتفعيل "آلية زمن الحرب" وسط مخاوف من تفشي جديد.

وتأتي هذه الانباء بعد أن أعلنت بكين أنها كبحت انتشار المرض خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ولكن يبدو أن المخاوف بشأن الموجة الثانية لا تزال قائمة بسبب تدفق الأشخاص القادمين من الخارج بالإضافة إلى ما يسمى بـ"الناقلون الصامتون"، الذين لا يعانون من أي أعراض ويمكنهم نقل الفيروس دون أن يدركوا ذلك.

وحتى أمس، قتل الفيروس التاجي 22 شخصًا وأصاب 1273 في منطقة خنان التي تحتوي على أكثر من 109 ملايين نسمة، وتعد ثالث أكبر مقاطعة من حيث عدد السكان في البر الرئيسي للصين.

وفقًا لمكتب مكافحة ومنع فيروس كورونا في مقاطعة جيا، يجب على جميع الأحياء فرض إجراءات عزل صارمة ومنع سكانها من القيام برحلات غير ضرورية.

كما يجب أن تحتفظ جميع المجمعات السكنية ببوابة واحدة فقط للدخول والخروج، ويمكن لكل أسرة إرسال فرد واحد فقط في اليوم للقيام بالتسوق، ويجب على جميع السكان ارتداء قناع واقي أثناء التواجد بالخارج.