إنسان غاب يحاول إنقاذ رجل من بركة ثعابين

أظهرت صور مذهلة لحظة نادرة للغاية في الطبيعة والتي تكشف مدى ذكاء إنسان الغاب وإدراكه لما يحدث من حوله.

وصُورت اللقطات الرائعة والتي تظهر لحظة مساعدة إنسان غاب لرجل يقف في بركة ماء مليئة بالثعابين في نهر عميق في جزيرة بورنيو الآسيوية.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، حاول إنسان الغاب اللطيف إنقاذ الرجل الذي بدا وكأنه عالق في النهر الموحل الملبد بالثعابين التي يشكل الكثير منها تهديدًا للقرود، بمد يد العون له.

حدث الموقف المؤثر في منطقة غابات محمية في جزيرة بورنيو، حيث تتم حماية الأنواع المهددة بالانقراض من الصيادين، وكان المصور الهاوي الإندونيسي "أنيل برابهاكار"، في رحلة سفاري مع أصدقائه في المنطقة، عندما رصد ما يحدث.

كشفت التقارير في وقت لاحق أن الرجل الذي لم يُكشف عن اسمه كان يعمل لدى مؤسسة "حماية إنسان غاب برونيو"، وهي منظمة خيرية تهدف إلى حماية الأنواع المهددة بالانقراض.

وكان العامل المغمور حتى صدره في الماء، يزيل الثعابين من المنطقة للمساعدة في الحفاظ على سلامة الحيوانات قبل أن يقاطعه الحيوان الفضولي ويعرض عليه المساعدة معتقدا أنه في خطر.

وكشف المصور أن العامل رفض مساعدة إنسان الغاب بعد تصوير المشهد لأنه حيوان بري، وقال برابهاكار: ": "أخبره أحدهم بوجود ثعبان في النهر، وذهب العامل إلى هناك وأزال الشجيرات، وعندها جاء إنسان الغاب إلى الضفة وكان يراقب ما يفعله، ثم اقترب منه ومد يده لمساعدته على الخروج من المكان الخطير، ولكن العامل ابتعد عنه، مشيرا إلى أنه حيوان بري وقد يكون خطيرا".