إنقاذ رجلين من صفيحة جليدية عائمة في أمريكا بعد انفصالها أثناء الصيد

اضطر رجال الإطفاء في ولاية إلينوي وسط غرب الولايات المتحدة الأمريكية إلى إنقاذ رجلين انتهى بهما المطاف وحيدين على قطعة من الجليد وسط نهر بلدة روكفورد.

وبحسب الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد كان الرجلان يصطادان على الجليد عندما انفصل جزء منهم فجأة وبدأ بالابتعاد باتجاه مجرى نهر روك بعد ظهر يوم الاثنين الماضي.

وتم رصد الشابين من قبل الشهود في حوالي الساعة 2 بعد الظهر الذين بدورهم سارعوا بالاتصال بخدمات الطوارئ.

ووصل مسؤولون من إطفائية روكفورد إلى مكان الحادث في غضون دقائق، فيما أرسل غواصون من إدارة الإطفاء قاربًا للوصول إلى الرجال، وسرعان ما تم نقلهم إلى الشاطئ.

ولم يعاني الثنائي من أي إصابات وتم فحصهما من قبل المسعفين كإجراء احترازي.

وتم التقاط عملية الإنقاذ، التي استغرقت ما مجموعه أربع دقائق فقط، بالكاميرا من خلال لقطات من طائرة بدون طيار شهدت رجال الإطفاء على الشاطئ وهم يركضون على طول ضفاف النهر بينما استمر طوف الجليد في الطفو مع التيار.

وقال المسؤولون في الموقع إن التيار كان يسير ببطء شديد، وكان من السهل على غواصين طاقم الإنقاذ إنقاذ الرجال باستخدام "سفينة سريعة".

وقالت الإدارة أيضًا إنه في حالة فشل الخطة، كانت خطتهم الثانية تتمثل في استخدام سلالم منسدلة ليصعد الرجال فوقها أثناء مرورهم تحت الجسر.

يذكر أن ولاية إلينوي (بالإنجليزية: Illinois اختصارًا IL) تقع في وسط غرب الولايات المتحدة، وتعد خامس أكبر ولاية من حيث عدد السكان ورقم 25 من حيث المساحة.

بوجود شيكاغو في الشمال الشرقي وبعض المدن الصناعية الصغيرة والإنتاج الزراعي الضخم في الشمال والمنتصف، ووجود الموارد الطبيعية كالفحم والبترول في الجنوب تمتلك الولاية قاعدة اقتصادية متنوعة كما أنها محور نقل أساسي.

ويصل ميناء شيكاغو الولاية بالموانئ الأخري التي تقع في على البحيرات العظمى ونهر المسيسيبي.

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