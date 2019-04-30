إيران تحظر النسخة الإيرانية من "مَن سيربح المليون؟" بسبب فتوى

قررت السلطات الإيرانية وقف عرض النسخة الإيرانية من برنامج المسابقات "مَن سيربح المليون" بعد صدور فتوى ضد المسابقات التي تقدم جوائز مالية.

وبحسب وسائل إعلامية محلية، فقد أصدر المرجع الشيعي الإيراني ناصر مكارم الشيرازي الفتوى هذا الأسبوع ضد برنامج "باراندي باش"، الذي يترجم إلى "كن الفائز" باللغة العربية بحجّة أنه يشجع على التكاسل وتحبط ثقافة العمل الجاد.

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وأشار الشيرازي الى إن البرنامج يعد شكلاً من أشكال المقامرة المحظورة بموجب الشريعة، ويمكن للمشاهدين أيضًا كسب المال من خلال المشاركة في المنزل عبر تطبيق للهاتف الجوال.

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كما اتهمت وسائل الإعلام المحافظة في إيران البرنامج بممارسة القمار، ورددت فتوى للمرشد الإيراني علي خامنئي عام 2004 بشأن مكافحة القمار، الذي اعتبر هذا النوع من المسابقات مهددُا لـ "ثقافة العمل الجاد والإنتاجية" في إيران.

في حين ردّ منتجو البرنامج في بيان بأن "الافتراضات المقدمة في السؤال عن الفتوى كانت خاطئة"، لكنهم لم يعطوا أي تفاصيل محددة⁣.

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يذكر أن البرنامج، الذي قدمه الممثل وعارض الأزياء والمغني، محمد رضا غولزار، أتاح الفرصة للمشاركين بالفوز بما قد يصل إلى مليار ريال إيراني، أي ما يعادل 25 ألف دولارًا أميركيًا، كما كان باستطاعة المشاهدين كسب المال أيضًا من خلال المشاركة من المنزل عبر تطبيق مرتبط بالبرنامج.

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وحقق البرنامج نجاحًا كبيرًا لهيئة الإذاعة والتلفاز الإيرانية IRIB، إذ حصل على نسبة متابعة عالية، بعد بثه لأول مرة في المملكة المتحدة في عام 1998.

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