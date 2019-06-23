احتجزن بغرض "الإجبار على الزواج".. تحرير 1100 امرأة أجنبية في الصين

أعلنت السلطات الصينية أن قوات الأمن تمكنت من إنقاذ أكثر من 1100 امرأة أجنبية مخطوفة في حملات للشرطة، بالتنسيق مع 5 دول في جنوب شرق آسيا.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الأمن العام، فقد تم إلقاء القبض على أكثر من 1300 مشتبه بهم، بتهم قيامهم بإغراء واختطاف للنساء بعد وعود بالوظائف أو الزواج، واستمرت العملية المشتركة من يوليو، وحتى ديسمبر من العام الماضي، وارتفع الطلب على العرائس الأجانب في الصين في السنوات الأخيرة.

وأوضح البيان فقد تم انقاذ 17 طفلًا في العمليات المشتركة مع الشرطة في كل من ميانمار وكمبوديا ولاوس وفيتنام وتايلاند بين يوليو وديسمبر الماضي.

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وقال المتحدث باسم الوزارة "قوه لين": "في السنوات الأخيرة، تواطأ بعض المجرمين المحليين والأجانب على جذب النساء من الدول المجاورة إلى الصين للترويج للعمل أو الزواج وحتى اختطاف بعض النساء وبيعهن كزوجات".

وأشار الى إن بعض الحالات شملت "وكالات عمالة مزيفة" أغرت النساء في الصين بوعد بالعمل ، ولكن انتهى الأمر ببيعهن إلى "زيجات قسرية".

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ويقول خبراء أن هذه العمليات تعد إرثًا لسياسة الطفل الواحد السابقة في البلاد، التي شوهت التوازن بين الجنسين لصالح الرجال.

وتقول جماعات مناصرة إن النساء في جنوب شرق آسيا كثيرًا ما يتم إغرائهن عبر الحدود الجنوبية التي يسهل اختراقها في الصين ومن ثم يتم تخديرهن، ويقولون إن العديد من النساء المتاجر بهن يجدن صعوبة في الحصول على مساعدة في الصين، لأن القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية تجعل من الصعب على شبكات الدعم؛ العمل هناك﻿.

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