ارتداه لمرة واحدة.. 120 ألف دولار ثمن قميص كرة سلة لـ"أوباما" منذ أيام المدرسة

أعلنت دار Heritage Auctions للمزادات العلنية، ومقرها مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، عن بيع قميص للرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما" بسعر 120 ألف دولار أمريكي.

ويحمل القميص الذي ارتداه "أوباما" مرة واحدة خلال دراسته في مدرسة بوناهو بهاواي في الفترة ما بين (1971–1979) ، الرقم 23، ويحتوي على عدد من الثقوب بفعل عوامل الزمن فضلًا عن الروائح التي نتجت عن عدم تنظيفه طوال هذه المدة.

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ولم تفصح دار Heritage Auctions عن اسم المشتري، واكتفت بالإشارة الى أنه يهوى جمع التحف التذكارية المتعلقة بمجال الرياضة.

وقد شوهد الرئيس السابق مرارًا وهو يمارس هوايته هذه عندما كان في البيت الأبيض، مع الطاقم الرئاسي أو مشاهير أو زوّار.

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وبحسب وكالة "apnews"، فإنّ القميص كان مملوك لصديقه "بيتر نوبل" البالغ من العمر 55 عامًا الذي قال عنه: "أعتقدت أن القميص كان سيُرمى في سلة المهملات بعدما خلعه أوباما، ولكن بعد سنوات، شاهدت صورة قديمة له، وهو يرتدي القميص عندما كان في المدرسة، أدركت وقتها أن علي فعلي شيء إيجابي من خلاله، فأنا سأتبرع بقسم من هذه الأموال".

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