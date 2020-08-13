"ارتدِ الكمامة وكن بطلًا"... "الرجل العنكبوت" يؤكد أهمية الالتزام بتدابير كورونا

قرر الشاب التركي تامر أويصال أن يجوب شوارع مدينة إسكيشهير وسط تركيا مرتديًا زي الرجل العنكبوت الذي يحبه الأطفال كثيرًا، لتوزيع كمامات على المارة.

ويسعى أويصال من خلال مبادرته الى لفت الانتباه إلى أهمية التزام تدابير مكافحة فيروس "كورونا" ونضال الكوادر الطبية في هذا الإطار.

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وحمل أويصال، الذي يعمل في مسح الواجهات الخارجية للأبنية الشاهقة، لافتة مكتوب عليها عبارة "ارتدِ الكمامة وكن بطلاً"، لتأكيد أهمية ارتداء الكمامة في ظل انتشار الفيروس.

وأعرب عن أسفه لعدم امتثال الناس في الآونة الأخيرة للقواعد الخاصة بالحماية من كورونا، مضيفًا: "لكل طالب، بما في ذلك أطفالي الاثنين، الحق في التعلم، ومن أجل بضع دقائق من المتعة ومن خلال التجول بدون كمامة وخرق قواعد التباعد الاجتماعي، فنحن في الواقع نلحق الضرر بالمستقبل".

كما أكد بأن النشاط الإيجابي الذي قام به من خلال ارتداء زي الرجل العنكبوت سيعلق في أذهان الأطفال، مضيفًا: "أريدهم أن يقولوا لذويهم أنهم ليسوا أبطالًا عندما يرونهم بدون كمامات".

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في تركيا بلغ 241 ألفًا و997، وعدد الوفيات 5 آلاف و858، فيما وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 224 ألفًا و970.