ارتفاع عدد ضحايا إعصار "هاغيبيس" في اليابان والبحث عن الناجين لا يزال مستمرًا (تفاصيل)

بعد الكارثة التي حلت على اليابان مؤخرًا، ارتفع عدد ضحايا الإعصار المدمر "هاغيبيس" إلى أكثر من 50 -70 شخصًا، ولا زال البحث مستمرًا بشكل مكثف من قبل الفرق المختصة أملًا في العثور على ناجين في مشهد مرعب لا يشهده المرء يوميًا خلال حياته بأكلمها.

ووصفت هيئة الإذاعة في اليابان هذا الإعصار بأنه من أقوى الأعاصير التي شهدتها منذ عقود، حيث حلت الكارثة على طوكيو ومناطق مجاورة وحتى الآن لم تستطع فرق الإنقاذ من العثور على 15 شخص كانوا قد اختفوا بعد العاصفة المدمرة.

وتسبب الإعصار "هاغيبيس" بإطلاق سيول مخيفة بعد هطول أمطار غزيرة ورياح قوية السبت الماضي، مما أدى إلى أضرار جسيمة بآلاف المنازل وانقطاع في الكهرباء، كما وحذرت السلطات أن هناك انهيارات طينية من الممكن أن تحدث.

ويشارك أكثر من 100 ألف رجل إنقاذ بينهم 31 ألف جندي، في عمليات الإغاثة المستمرة منذ السبت، وهم يحاولون الوصول إلى أشخاص محاصرين بانهيارات أرضية وفيضانات تسببت بها أمطار غزيرة.

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