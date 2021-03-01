استخراج سيخ حديد من جمجمة طفل في مصر.. انغرس على عمق 40 سم

تمكنت الكوادر الطبية في مستشفى بني سويف التخصصي جنوبي مصر من استخراج سيخ حديد كان مغروسًا في جمجمة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات.

وكشف الفريق الطبي المشرف على حالة الطفل بأن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل طفلًا في حالة إعياء شديد؛ بعد اختراق جسم غريب (سيخ حديد) جمجمته بطول 40 سم، من ناحية العين اليسرى.

وبعدها، قام الفريق الطبي المتخصص المتواجد بالمستشفى بالكشف الطبي على الطفل وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة، وعلى الفور تم إجراء عملية جراحية دقيقة، حيث استخرج السيخ فورًا.

يذكر أن فريق طبي بقسم العيون بمستشفى النور التخصصي عضو ⁧‫تجمع مكة المكرمة الصحي‬ قد تمكن قبل أيام من استخراج سلك معدني يصل إلى الجزء الخلفي من عين مريض يبلغ من العمر 43 عامًا.

وأوضح رئيس الفريق الطبي للعملية واستشاري طب وجراحة العيون الدكتور أسامة العيدروس، أن المريض حضر إلى قسم الطوارئ وهو يعاني إصابة في عينه بجسم غريب، حيث تبيّن بعد مناظرة الحالة وجود ثقب بمقلة العين مع وجود سلك معدني واصل للجزء الخلفي.

وأشار العيدروس؛ إلى أنه تم التدخل في أسرع وقت وإدخال الحالة للعمليات تحت التخدير العام، وتم استخراج السلك المعدني وإصلاح الثقب في مقلة العين، وتكللت العملية بالنجاح.