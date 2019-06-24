استقبال حار بمطار حائل لـ"ياسمين الميمني" أول كابتن طيار سعودية

توافد عشرات الموظفين العاملين ضمن كوادر مطار "حائل" في المملكة العربية السعودية لاستقبال أول امرأة قادت طائرة في البلادة الكابتن ياسمين الميمني.

وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر الاستقبال الحار بالتحية والتصفيق الذي أقيم لياسمين (29 عامًا) في صالة المطار احتفالًا بإنجازاتها.

شاهد: لحظة الاحتفال بوصول أول امرأة سعودية تقود طائرة لـ”مطار #حائل

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الكابتن طيار ياسمين الميمني pic.twitter.com/RW1Doo3QuP — السعودية اليوم (@alsaudi_today) June 20, 2019

وحصلت ياسمين على رخصة طيار خاص من الأردن، ومن ثم أكملت تدريباتها في الولايات المتحدة بـ300 ساعة تدريب حصلت بعدها على رخصة طيار تجاري، واستبدلت الكابتن الطيار بعد ذلك الرخصة الأمريكية بأخرى سعودية عام 2013، وظلت على مدار 6 سنوات دون عمل حتى وجدت فرصتها مؤخرًا.

وتمكنت الكابتن طيار ياسمين الميمني من التحليق بأول رحلة طيران رسمية لها بين القصيم وتبوك، بعد انضمامها لشركة طيران سعودية.

وعينت شركة "طيران نسما" السعودية، ياسمين الميمني رسميًا في وظيفة مساعد كابتن طيار، لتحقق بذلك حلمها بأن تقود طائرة في بلدها﻿.

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