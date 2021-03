اشترى كاميرا قديمة من الإنترنت تحوي على فيلمًا منذ 24 عامًا.. وهذه قصة العائلة

اكتشف رجل أمريكي اشترى كاميرا قديمة عبر موقع eBay أن هناك فيلمًا بداخلها وبعد تحميضه تبن بأنه يضم صورًا لعائلة التقطتها في عام 1997 أي قبل 24 عامًا.

وقال "آدم ويلسون"، من ولاية بنسلفانيا، إنه اشترى كاميرا من موقع eBay واكتشف أن هناك صورًا للفيلم بداخلها، لكن مالكها السابق أرفق ملاحظة مع الكاميرا بأنه عثر عليها في أحد المخازن في مدينة "لويسبيري" بولاية بنسلفانيا.

So, I got a camera from Lewisberry, PA that had film in it between 10 and 20 years old; these photos belong to the original owners, I’m hoping this tweet helps find them. #MysteryFilm #35mmReunion pic.twitter.com/LdEmzMWX0E