اشترى كاميرا قديمة من الإنترنت تحوي على فيلمًا منذ 24 عامًا.. وهذه قصة العائلة

اكتشف رجل أمريكي اشترى كاميرا قديمة عبر موقع eBay أن هناك فيلمًا بداخلها وبعد تحميضه تبن بأنه يضم صورًا لعائلة التقطتها في عام 1997 أي قبل 24 عامًا.

وقال "آدم ويلسون"، من ولاية بنسلفانيا، إنه اشترى كاميرا من موقع eBay واكتشف أن هناك صورًا للفيلم بداخلها، لكن مالكها السابق أرفق ملاحظة مع الكاميرا بأنه عثر عليها في أحد المخازن في مدينة "لويسبيري" بولاية بنسلفانيا.

So, I got a camera from Lewisberry, PA that had film in it between 10 and 20 years old; these photos belong to the original owners, I’m hoping this tweet helps find them. #MysteryFilm #35mmReunion pic.twitter.com/LdEmzMWX0E — Adam Wilson (@theleanover) March 10, 2021

ونشر "ويلسون" الصور المسترجعة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" وأرفقها بقصة وصول الكاميرا له، لكن المفاجآت لم تتوقف عند هذا الحد.

حيث بث تقرير إخباري تلفزيوني عن اكتشاف "ويلسون" على قناة WHTM-TV، وتعرف أحد المشاهدين على "ماريا بارتوليتي"، وهي مقيمة سابقة في لويسبيري وتعيش الآن في فلوريدا.

وقال شقيق ماريا، بوب بارتوليتي، لمحطة التلفزيون: "اتصلت بي أختي، وقالت: بوب، لن تصدق هذا".

وقال "بوب" إن الصور التقطت في عيد الميلاد عام 1997، وإحدى الصور التي استعادها "ويلسون" هي الصورة الوحيدة التي لديه مع ماريا وجيمس بارتوليتي، والد الأشقاء، الذي توفي بعد فترة وجيزة.

وكما تظهر الصور زوج ماريا، مارف بولسون، الذي توفي عام 1999.

وقال "بوب" إن عيد الميلاد المبين في الصور هو الأول للعائلة منذ وفاة والدته وحماته.

وتابع: "لقد كان وقتًا مفيدًا للغاية بالنسبة لنا، وكان عامًا صعبًا للغاية لأن كلتا الأمهات كانتا مريضتين بشدة لمدة ستة إلى سبعة أشهر من ذلك العام".

وقال "بوب ويلسون" إنه سعيد بإعادة الذكريات إلى العائلة.

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