اعتقال روسيتين قيدتا شابًا واغتصبتاه بسبب "آيفون"

اعتقلت السلطات الروسية سيدتين بتهمة الاعتداء الجنسي على شاب يبلغ 19 عامًا، بعد مشادة بسبب هاتف آيفون.

ذكرت التقارير أن السيدتين البالغ عمرهما 22 و32 عامًا واللتين لم يُكشف عن هويتهما، قيدتا الشاب قبل التناوب على اغتصابه، وذلك بعد اتهامه بكسر شاشة هاتف آيفون.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة في مدينة "بوغولما"، وكانت إحدى السيدتين قد دعت الشاب إلى شقتها لإصلاح هاتفها، قبل أن يأخذ الهاتف إلى منزله لإصلاحه.

إلا أنه وبعد عودته لشقة السيدة مرة أخرى، كانت برفقتها أخرى، وسرعان ما دخلت السيدتان في مشادة مع الشاب واتهمتاه بكسر شاشة الهاتف وطالبتاه بدفع 3 آلاف روبل روسي، ما يساوي حوالي 47 دولارًا.

نفى الشاب أنه كسر الشاشة ورفض الدفع، فضربتاه وقيدتاه قبل التناوب على اغتصابه باستخدام أداة، كما سجلتا الواقعة فيديو وهددتا الشاب بنشره على الإنترنت وفضحه إذا رفض دفع المبلغ.

لم تطلق السيدتان سراح الضحية، إلا عندما وعدهما بتجميع المبلغ من منزله، ولكنه بدلًا من ذلك، توجه إلى الشرطة وأبلغ عن الواقعة.

سرعان ما اقتحمت الشرطة منزل السيدتين، واعتقلتهما بعد العثور على فيديو اعتدائهما مسجلًا على الهاتف.

ولا تزال التحقيقات جارية، إلا أن "أندري شيبتسكي"، مساعد كبير مسؤولي لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، قال إن كلا من السيدتين تواجهان حكمًا بالسجن قد يصل 10 سنوات.

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