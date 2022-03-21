اغاني يوم الأم 2022 .. و امي جنه لـ حسين الجسمي

بالنسبة للكثير منا، تعتبر أمهاتنا من أهم الأشخاص في حياتنا، لكن عندما يحين الوقت لإخبارهم كم نحبهم ونقدرهم وخاصة في يوم الأم قد نجد صعوبة في التعبير عن مشاعرنا، لذا فـ اغاني يوم الأم هي الحل الأمثل.

لكن الفنانين والفنانات وجدوا طريقة للتعبير عما يدور في داخلنا تجاه أمهاتنا في أغانيهم التي تحمل كلماتها رسائل مؤثرة تنجح دومًا في إيصال المشاعر الصادقة وتترك أثرًا في نفوس الأمهات في هذا اليوم المُميّز.

وجمعنا لكم في هذا التقرير قائمة لأجمل أغاني يوم الأم والتي يمكن تشغيلها خلال الاحتفالات الخاصة المقامة في هذا اليوم أم حتى كتابة كلماتها على بطاقات عيد الأم.

أجمل اغاني يوم الأم 2022

أمي جنة - حسين الجسمي

وتقول كلمات الأغنية

أمي جنة الله يقول..

أمي علمتنى الأصول..

أمي بيها الخير أشوف..

أمي دنيا وبيها أطوف..

أمي دكتورة ودوا..

أمي أعز من الهوا..

أمي ما تعرف حقد أمي..

أحلى من الورد كون أحوّل عمرى الها..

كون آنا اموتن قبلها..

أمي من نجوع ناكل من ايديها..

شقد احب سوالف أمي من رحت فدوة لحچيها..

ما أقلك..

أمي كعبه وما أقلك بيها اطوف..

بس اقلّك أمي عين وبليّا عين شلون أشوف".

ست عظيمة - عمر كمال وشيماء المغربي ومحمد أسامة

كلمات: عمرو قطب

الحان: عمرو قطب

أمي غير

أمي ست عظيمه منها مفيش كتير

أمي نهر عطاء وتضحيات كبير

أمي مهما هبوس ايديها

واشيلها واجري العمر بيها

صعب أسد ديوني ليها

معاها للنفس الأخير

أمي غير

أمي كل دعاها ليا نجاح و خير

أمي حبل ينجي يوم ما اغرق في بير

أمي دي الإيد اللي شالت

حملي لما كتافي ماليت

لا اشتكت ولا مره قالت

تعبت او ضحيت كتير

أمي طيبه

وحب صافي بدون مقابل او ضريبه

أمي في الأوجاع دوا يشفي وطبيبه

ياما سهرت جنب مني

تداوي اي وجع ألمني

وعمرها مافيوم سابتني

تملي مني كانت قريبه

تعيشي وتضمي

ياحنينه يأمي

خدي عمر من عمري

وفداكي روحي تهون

ويا سري ومرايتي

يامنوره بصيرتي

ياصاحبتي واختي

وف ضهري مهما يكون

ياشقيانه معايا

شقا مالو نهايه

وجودك في دنيايا

نعمه ورب الكون

أمي شوق

بشوفها بنسي الهم والأحزان واروق

لما ببعد عنها احس ان انا مخنوق

بنسي همي بنظره منها

واهد كل الكون عشانها

لو لمحت دموع ف عينها

او في يوم مسها مخلوق

أمي شمعه

بتتحرق لو يوم شافت في عنيا دمعه

لو في سري ناديت عليها الاقيها سامعه

من غير مابنطق حاسه بيا

روحي فيها وروحها فيا

وفاهمه كل كلام عنيا

اخت ليا وصاحبه جدعه

نبع الحنان - رهف الجيتارا

كلمات: بن الرفاعي

ألحان وتوزيع: مصطفى صبري

وتقول كلماتها: "يا نبع الحنان يا حضن وأمان يا رمز الوفا يا حب ودفا يا رمز العطا يا ستر وغطا يا حب العمر يا اجمل عطر".

ست الحبايب - فايزة أحمد

تأليف: حسين السيد

ألحان: موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب

أمي – شادية

تأليف: عبد الرحيم منصور

ألحان: دكتور جمال سلامة

سِيد الحبايب - شادية

تأليف: فتحي قورة

ألحان: الموسيقار الراحل منير مراد

صباح الخير يا مولاتي - سعاد

تأليف: الراحل صلاح جاهين

ألحان: كمال الطويل

ماما يا حلوة - شادية

تأليف كمال منصور

ألحان: منير مراد

أحن قلب يا أمي - محمد فوزي

تأليف: عبد العزيز سلام

كل سنة وأنت طيبة يا مامتي - وردة

تأليف: عبد الوهاب محمد

ألحان: الموسيقار بليغ حمدي

الست دي أمي - خالد عجاج

كلمات: مجدي النجار

ألحان: رياض الهمشري

أوبريت أمي ثم أمي

كما يعد هذا الأوبريت من الأغاني الشهيرة والمؤثرة في نفوس الأجيال الجديدة، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وألحان حميد الشاعري، وشارك في تقديمها نخبة من الفنانين، من بينهم، تامر حسني، جنات، رامي عياش، يارا.

أكتر واحدة حبتني - محمد حماقي

كلمات وألحان: عزيز الشافعي