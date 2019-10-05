اكتشاف مجوهرات أثرية في إندونيسيا بعضها تعود إلى مصر

وجد سكان مقاطعة أوجان كومرينج إيلير جنوب سومطرة بإندونيسيا، مقتنيات أثرية من الذهب والمجوهرات يعود بعضها إلى مصر من قرون مضت.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن صحيفة "جاكرتا بوست" على الإنترنت عن خبيرة الآثار ريتنو بوروانتى من مركز جنوب سومطرة للآثار: "اكتشف الأهالي هذه الكنوز على الأرض والمستنقعات التي جرفتها الحرائق في مناطق مختلفة بالمقاطعة".

وتابعت خبيرة الأثار في منشورها: "يعتقد أن تلك المقاطعة كانت مركزا تجاريا فى عصر مملكة سريفيجايا حتى ظهور سلطنة باليمبانج في القرن 12.. ومن بين الذهب والمجوهرات التى عثروا عليها عقد أثري يسمى عين القط".

وأردفت : "استنادا على تحليلنا، فإن هذه المجوهرات المكتشفة صنعت في مصر ودول منطقة المحيط الهادئ - الهندي"، مضيفة أن الأثريين رغم ذلك واجهوا صعوبات في محاولتهم إجراء بحث كامل عن المقتنيات القديمة المكتشفة لأن بعض السكان احتفظوا بالمجوهرات المكتشفة دون إبلاغ السلطات عنها.

وأكدت الصحيفة أن عثور المواطنين على الذهب والمجوهرات يأتي بعد أشهر من التعرض للاختناق بسبب الضباب الناجم عن حرائق الأرض والغابات.

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