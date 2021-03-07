الأكثر تداولًا.. معلمة تنقذ إحدى طالباتها إثر محاولة لص اقتحام منزلها في السعودية

أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي معلمة تمكنت من إنقاذ إحدى طالبتها في المرحلة الإبتدائية إثر محاولة لص اقتحام منزل ذويها في مدينة حائل أثناء تلقيها الحصة المنزلية "عن بُعد" عبر منصة "مدرستي".

وبحسب الفيديو المتداول، فقد لاحظت المعلمة أثناء فتح الطالبة الكاميرا عبر حاسبوها الشخصي أن لصًا يحاول فتح نافذة منزل ذويها مستغلًا غياب والدتها وهو ما دفع المعلمة للتدخل الفوري وإنقاذها.

في البداية، حاولت المعلمة تهدئة الطفلة، التي لم تكن والدتها في البيت، وتطلب منها الإبقاء على الكاميرا مفتوحة للتعرف على هوية اللص، لتقوم بعدها بإيلاع الجهات الأمنية، ثم طلب المساعدة من القريبات والجيران.

وشارك عدد من أولياء أمور الطالبات الأخريات في تهدئة الطفلة، حيث طالبها أحدهم بالهدوء مؤكدًا أنه قريب من بيتها، فيما وجه بعص الطلاب نصائح لها للتعامل مع هدا الموقف، أبرزها عدم فتح الباب.

وحظي تصرف المعلمة على إشادات واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية الذين طالبوا الجهات المسؤولة بتكريمها.

يذكر أن منصة "مدرستي" هي نظام للتعليم عن بعد أنشأته وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية في خضم جائحة "كورونا" لتسهيل التعلم على طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية.

وتصدرت منصة "مدرستي" التعليمية محرك البحث جوجل بالسعودية، وبدأت تؤتي ثمارها بعد انقضاء الأسبوع السابع في التعلم عن بعد وتعود أولياء الأمور على المنصة والقنوات البديلة التي وظفتها وزارة التعليم.

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