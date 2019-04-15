الأمل لا يشيخ.. مُعمّرة ألمانية تترشح في انتخابات المجلس الوطني

ترى مُعمّرة من ألمانيا تبلغ 100 عامًا أن العمر مجرد رقم، لذا قررت الترشح في انتخابات المجلس الوطني عن منطقة كيرشهايمبولاندن الألمانية.

وتركز "ليزل هايسه"، والتي كانت تعمل معلمة رياضيات، في حملتها على إعادة فتح حوض السباحة الخاص بالبلدة، والذي أغلق في عام 2011، حيث ساهمت في جهود إعادة فتح الحوض.

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وعبّرت عن استيائها لنقله إلى أطراف البلدة، لكنها اكتشفت أن آراءها يتم تجاهلها عادة لأنها امرأة مسنة.

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وقالت هايسه: "كانوا يغلقون مكبر الصوت عادة عندما أبدأ الحديث عن حوض السباحة وعندها تتوقف بالطبع عن الكلام. لا يوجد معنى للاستمرار"، وأضافت: "الآن وقد بلغت المئة اختلف موقفي تماما. الآن أملك فرصة الحديث وقول أي شيء".

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ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات في يوم 26 مايو في بلدة كيرشهايمبولاندن التي يقطنها نحو ثمانية آلاف نسمة في ولاية راينلند – بالاتينات، جنوب غربي البلاد.

وقدمت هايسه نصائحها لمن يريد أن يسير على دربها وقالت: "لكي تبلغ المئة عش حياة صحية في شبابك، مارس الكثير من الرياضة، تناول طعامًا جيدًا ودرب عقلك"⁣.

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