الأميرات هيفاء ولولوة الفيصل في احدث ظهور لهما.. والجمهور: يهبلون وقار وهيبه

تناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للأميرتين هيفاء ولولوة بنات الملك فيصل عبد العزيز آل سعود.

وأشار المغردون الى أن الصورة تم التقاطها للأميرتين خلال تواجدهما في كأس السعودية العالمي للخيل الذي أقيم على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض يومي الجمعة والسبت الماضيين.

ونالت إطلالة الأميرتين في كأس السعودية للخيول استحسان المواطنين الذين أشادوا بأناقة الأميرات بعيدًا عن التكلف وارتداء أزياء محتشمة كعادتهما، وكتب أحدهم "يهبلون وقار وهيبة".

هيفاء الفيصل بن عبد العزيز آل سعود

هي ابنة الملك فيصل من زوجته عفت الثنيان، وهي زوجة الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، وأخت كل من الأمير محمد، الأمير سعود، الأمير تركي، الأمير عبد الرحمن، الأمير بندر، الأميرة سارة، الأميرة لطيفة، الأميرة لولوة.

تزوجت الأميرة هيفاء بندر بن سلطان، ولديهم ثمانية أطفال وأربعة بنات وأربعة أبناء.

وقالت هيفاء أنها عندما رأت بندر أولًا، شعرت أنها ستتزوجه وبعد أربع سنوات في عام 1972 تزوجا، وقالت إن زواجهما لم يكن زواجًا مُرتب مسبقًا حيث كانت والدتها عفت صديقة لجدة بندر حصة، وقالت أيضًا أن والدتها كانت تحب بندر.

الحياة العملية

وهي رئيسة جمعية زهرة لسرطان الثدي. وعضو مجلس إدارة جامعة عفت. مؤسسة لمدارس الفيصيلة الإسلامية للبنات في منطقة الخبر (الشرقية).

لولوة الفيصل بن عبد العزيز آل سعود

لولوة بنت فيصل بن عبد العزيز آل سعود أميرة سعودية والدها الملك فيصل عبد العزيز آل سعود. كانت زوجة الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود.

لها حضور دولي ومحلي في مختلف الأنشطة والمؤتمرات.

حياتها

كانت لولوة بنت فيصل واحدة من بين تسعة أطفال وترعرعت في القصر في الطائف، وتلقّت تعليمها في الخارج، وحضرت المدارس الثانوية في لوزان، سويسرا.

تزوجت ابن عمها سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود، وتطلقت بعد عشر سنوات ولديها منه ثلاثة أبناء فيصل ونهى ونورة.

اغتيل والدها عندما كانت في العشرينات من عمرها من قبل ابن أخيه الاْمير فيصل بن مساعد.

قضايا المرأة

كرست الأميرة لولوة حياتها لتحسين من رفاهية النساء في المملكة العربية السعودية، وخاصة في مجال التعليم. كانت عضوا في جمعية النهضة الخيرية للنساء في الرياض منذ عام 1970.

ومن عام 1990 إلى عام 1999، ساعدت والدتها، الأميرة عفت في الإشراف على مدرسة دار الحنان في جدة، أول مدرسة ثانوية خاصة للإناث في المملكة العربية السعودية. جنبا إلى جنب مع والدتها وإخوتها، ساهمت في تأسيس كلية عفت (الآن جامعة عفت) في عام 1999.

شاركت في جميع مراحل تأسيس الكلية، من جمع الأموال، وتطوير المناهج، والإشراف على البناء لتوظيف أعضاء هيئة التدريس والموظفين. حاليًا تتقلد منصب نائب رئيس الجامعة للمجلس المؤسسين وأعضاء مجلس الأمناء، والمشرف العام. سمحت بتصويرها من قبل وسائل الإعلام الغربية لأول مرة في عام 2005.

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