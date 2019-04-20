الأمير النائم يُكمل عامه الـ 30.. قضى 13 عامًا منهم في غيبوبة!

أكمل الأمير وليد بن خالد والشهير بـ "الأمير النائم" عامه الـ 30 يوم الخميس الماضي، وكانت الأميرة ريما بنت طلال شقيقة الوليد بن طلال قد نشرت صورة حديثة له.

وكان الأمير وليد قد تعرض لحادث سير وهم بعمر الـ 18 ودخل على إثر الحادث بغيبوبة منذ ما يقارب الـ 14 عامًا، حتى تم تلقيبه بالأمير النائم.

وكان الأمير قد عاش سنوات طويلة في المستشفى حتى قرر والده نقله للمنزل مع توفير كافة الأجهزة الخاصة التي تُساعده على البقاء على قيد الحياة.

ويتوافد لزيارة الأمير النائم أقاربه وأصدقائه، حتى ان الأمير الوليد بن طلال كان قد حرص على زيارته فور خروجه من محبسه.

يذكر أن خالد بن طلال والد الأمير وليد "الأمير النائم" هو الابن الثالث للأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود وشقيق رجل الأعمال الشهير الأمير الوليد بن طلال.