الأم الأخطبوط تحتفل بعيد ميلاد توائمها الثمانية.. وتكشف: “لقد ضللني طبيبي"

احتفلت "نادية سليمان"، المُلقبة بـ"الأم الأخطبوط"، بميلاد توائمها الثمانية بمناسبة بلوغهم سن الـ12.

ونشرت الأم البالغة من العمر 45 عامًا، والتي لديها 14 طفلًا، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" يوم الثلاثاء الماضي جزءا من احتفالاتهم بهذه المناسبة.

وتمنت نادية عامًا سعيدًا للأطفال الثمانية الذين استقبلتهم عن طريق التلقيح الصناعي (IVF) عام 2009.

وأرفقت نادية صور الاحتفال بتعليق: "عيد ميلاد 12 سعيدًا لثمانية أطفال من أكثر الأطفال لطفًا ورعاية واحترامًا ممن عرفتهم على الإطلاق".

وتابعت: "أنتم تملؤون قلبي، وباركتم حياتي. يشرفني أن أكون والدتكم، أحبك يا نوح وماليا وإشعياء ونارية وإرميا ويونا ويوشيا وماكاي".

في حين أن ولادة الثمانيات قبل 12 عامًا جعلت العائلة مشهورة، كانت حقيقة أن نادية لديها بالفعل ستة أطفال في المنزل هي التي أثارت الدهشة حقًا.

وكانت نادية حينها تبلغ من العمر 21 عامًا وكانت مطلقة عندما بدأت التلقيح الاصطناعي في عام 1997، مستخدمة أموالًا من قضية تسوية بقيمة 165 ألف دولار حصلت عليها من إصابة في ظهرها في وظيفتها.

رزقت نادية بطفلها الأول، وهو ابن اسمه إيليا في عام 2001، والثاني فتاة تدعى عامرة في عام 2002.

وواصلت إجراء التلقيح الاصطناعي، وحملت ثلاث مرات أخرى، مرة واحدة مع توأم شقيق اسمه كاليسا وكالب.

وكان لا يزال لدى ناديا 12 جنينًا متبقيًا عندما قام دكتور "مايكل كامرافا"، أخصائي الخصوبة في بيفرلي هيلز في عام 2008 بنقلهم جميعًا إلى رحمها.

ولدى الزوجين قصص مختلفة حول فكرتهما استخدام الأجنة الاثني عشر في وقت واحد، ولكن في عام 2011، فقد الدكتور"كامرافا" رخصته الطبية في الولايات المتحدة، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

وأكدت نادية "لقد ضللني طبيبي"، قائلة إنها تعتقد أن لديها طفلين فقط.

وأردفت تقول: "أخبرني أننا فقدنا ستة أجنة، ولهذا السبب أراد زرع ستة أجنة أخرى".

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وعندما أنجبت نادية التوائم الثنانية في الأسبوع 31 في عام 2009، كان 46 طبيبًا وممرضة في متناول اليد لإجراء العملية القيصرية، وأنجبوا ستة أولاد وفتاتين.

أصبح الأشقاء أطول مجموعة من الثماني توائم التي وُلدت في الولايات المتحدة.

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