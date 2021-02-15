الإفتاء المصرية: من ماتت دون زواج فهي شهيدة

أثارت دائرة الإفتاء الإفتاء المصرية جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إجابتها على سؤال تلقته عبر حسابها على موقع "فيسبوك" مفاده: "هل الفتاة التي لم تتزوج في الدنيا لها ثواب في الآخرة وتعتبر شهيدة؟".

وجاء رد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الواعظ أحمد وسام صادمًا لدى الكثيرين، وقال "نعم لها ثواب إذا صبرت على ذلك مع سعيها ونحن نحث الفتيات على عدم الرفض لمجرد الرفض".

وتابع: "إذا لم ترفض ومع ذلك لم تتزوج حتى ماتت فلها على هذا الصبر الثواب العظيم من الله".

وأشار إلى أنه ورد في بعض الأحاديث أن لها ثواب الشهيد مستشهدًا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعد الشهداء.: "وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدَةٌ"، وجمع هذه من معانيها البكر أي تموت وهي بكر لم تتزوج.

وكعادتهم، انقسمت آراء روّاد مواقع التوصل الاجتماعي حول الفتوى حيث تعامل قسم معها بطريقة ساخرة وبأن "المتزوجة" هي الشهيدة خاصة وأنها تتعب في رعاية منزلها وزوجها وأبنائها.

فيما أشار عدد من المتابعين الى حديث نقله الصحابي أبو هُرَيْرةَ رضي الله عنه قوله: قالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: الشُّهَدَاءُ خَمسَةٌ: المَطعُونُ، وَالمبْطُونُ، والغَرِيقُ، وَصَاحبُ الهَدْم وَالشَّهيدُ في سبيل اللَّه متفقٌ عليهِ.

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