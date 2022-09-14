الإيطالية ديليتا ليوتا تتعهد بحضور مباراة برشلونة عارية الصدر .. والجمهور مستاء

أصيبت جماهير دوري أبطال أوروبا بخيبة أمل كبيرة لعدم تمكنهم من رؤية الصحفية الإيطالية ديليتا ليوتا "عارية الصدر" وتنفيذ الشرط الذي كانت قد قطعته على نفسها في حال فاز برشلونة أمام بايرن ميونيخ في مباراة الإياب يوم أمس الثلاثاء.

وقبل بدء مباراة الفريق الكتالوني أمام بايرن ميونيخ، نشرت ليوتا تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" قطعت فيه وعدًا على نفسها بالظهور عارية في مباراة الذهاب في حال حقق برشلونة الفوز بأكثر من ثلاثة أهداف.

ودفعت تغريدة الصحفية المشوقة ديليتا ليوتا جماهير دوري أبطال أوروبا الفضوليين للتوجه نحو الحساب الرسمي لـ"برشلونة" على تطبيق "إنستغرام" وكتابة عبارات تحفيزية من أجل تحقيق الفوز والحصول مبتغاهم برؤية الصحفية عارية.

كما اقتحم المعجبون حساب الصحفية ليوتا على تطبيق "إنستغرام"، حيث لا يقل عدد متابعيها عن 8.5 مليون متابع، ووجهوا لها عبارات التشجيع من أجل تنفيذ الشرط الذي قطعته على نفسها.

وبجولة في حساب الصحفية ليوتا على "إنستغرام"، تدفقت آلاف الرسائل على قسم التعليقات من معجبيها من جميع أنحاء العالم، والتي تراوحت بين عبارات التشجيع والتوسل من الفريق الإسباني لتحقيق الفوز من أجل التنعم برؤيتها عارية (حسب قولهم).

لكن الإيطالية الشقراء قامت بحذف منشورها بعد وقت وجيز، وتحديدًا بعد الخسارة المدوية التي تعرض لها برشلونة على بايرن ميونيخ بهدفين دون رد.

ديليتا ليوتا

تخرجت ديليتا ليوتا من كلية "لويس" للقانون في روما عام 2015، لكنها لم تمارس هذا المجال، بل توجهت نحو الإعلام الرياضي.

فازت بلقب "ملكة جمال الأناقة" في مسابقة ملكة جمال إيطاليا قبل عشر سنوات.

تحظى ديليتا ليوتا أيضًا بشعبية على الإنترنت، مع 8.5 مليون متابع على حساب إنستغرام الخاص بها.

ديليتا ليوتا وجان يمان

حظيت ديليتا ليوتا على شهرة في العالم العربي بعد إعلان ارتباطها عاطفيًا بالنجم التركي جان يمان قبل نحو عام.

واحتلت علاقة ديليتا ليوتا بالنجم التركي في صيف 2021 على تغطية إعلامية مكثفة، إذ تصدرت أخبارهما عناوين الصحف والصفحات الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعند وصول علاقتهما من الرسمية، أعلن الطرفان انفصالهما بشكل كامل رغم تقدمه بطلب الزواج منها ومنحها خاتم الخطوبة.

وبشكل مفاجئ، بدأت شائعات الانفصال تحوم حول الصحفية الإيطالية والفنان التركي، ومع ذلك بقي الثنائي في حالة صمت وسريّة حول علاقتهما حتى قررت ديليتا التحدّث خلال مقابلة لها في العلن.

واعترف ديليلتا أنها عاشت قصة حب سعيدة مع جان يامان وعاشوا شغف كبير حيث أنهما كانا مثل طفلين بعمر الثلاثين وكان شيء جميل جدًا لكن علاقتهما لم يكتب لها النجاح.

ديليتا ليوتا و جياكومو كافالي

وفي أكتوبر 2021، كشفت مصادر قريبة من ديليتا ليوتا عن وجود علاقة رومانسية مع الرياضي جياكومو كافالي.

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