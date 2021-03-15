الإيطاليون يودعون آخر أيام الحرية في الشوارع.. وإغلاقات مشددة لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا

استمتع مئات الآلاف من الإيطاليون في عطلة نهاية الأسبوع الماضية في الهواء الطلق قبل أن يدخل ثلاثة أرباع السكان في إغلاقٍ صارمٍ يوم الاثنين، بعدما اتخذت الحكومة إجراءات تقييدية لمكافحة ارتفاع الإصابات بفيروس "كورونا".

وشهدت إيطاليا الأسبوع الماضي ارتفاعًا بنسبة 15 % في عدد الإصابات بعد رصد سلاسة أسرع انتشارًا في بريطانيا لأول مرة قبل أسابيع، ومما زاد الأمر سوءا هو بطيء توزيع اللقاح على الإيطاليين.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي "ماريو دراجي" يوم الجمعة: "إنني أدرك أن إجراءات اليوم سيكون لها تأثير على تعليم الأطفال والاقتصاد وعلى الحالة النفسية لنا جميعًا، لكنها ضرورية لتجنب تفاقم من شأنه أن يجعل الإجراءات المتبعة أكثر صرامة حتمية".

وبدءا من اليوم، ستغلق معظم المناطق في شمال إيطاليا، وكذلك لاتسيو ومارتشي في وسط إيطاليا وكامبانيا وبوغليا في الجنوب، كما سيتم منع السكان من مغادرة منازلهم باستثناء العاملين في القطاع الصحي أو للضرورة القصوى.

ومن بين الأنشطة التجارية، ستبقى محلات السوبر ماركت والصيدليات وعدد قليل من المتاجر الأخرى مفتوحة، بينما سيتم إغلاق المطاعم.

وقبل الإغلاق بساعات، هرع الإيطاليون إلى الحدائق وشوارع التسوق المركزية وصالات تصفيف الشعر.

ودفع ارتفاع درجة حرارة الجو والطقس المشمس الأشخاص للخروج للتنزه، وهو تقليد بمناسبة عيد الفصح، الذي يحتفل به اليوم، والذي يصادف خلاله الإغلاق الجديد في الخامس من أبريل المقبل.

واحتشد الكثير من الشباب من دون كمامات، مما دفع الشرطة لتوقيع 1338 غرامة يوم الجمعة.

متجر كويتي يعرض سجادة صلاة بـ 132 دولار أمريكي

الأميرة الباربي.. معلومات تنشر لأول مرة عن زوجة الأمير محمد بن سلمان

يسبب العقم وفيه لحوم الخنزير ودم البقر.. شائعات حول لقاح كورونا في الهند