البدء بمُحاكمة "الداعية الراقص" في تركيا.. القضية تشغل الرأي العام!

كشفت وكالة "أسوشيتد برس" التركية أن السلطات القضائية بدأت يوم أمس الثلاثاء بمحاكمة عدنان أوكتار الملقب بـ"الداعية الراقص" في أكثر من 10 قضايا حول الابتزاز والإعتداء الجنسي على قُصر، وتشكيل عصابة إجرامية.

وبالرغم من إنكار أوكتار لهذه التهم وإصراره على أنه ضحية مخطط، إلا أن القضاء استأنف المحاكمة له ولـ 225 من أتباعه ومساعديه في اسطنبول، وتم القبض على 171 شخصًا بالإضافة له.

وفي تفاصيل القضية تم القاء القبض على أوكتار والمعروف أيضًا باسم "هارون يحيى" عام 2018 بعد مزاعم اعتداء جنسي زخطف قصر.

وكشفت عدد من الفتيات اللواتي عن التجاوزات التي تعرضن لها، وقالت إحدى هؤلاء الفتيات أنهن كن يتلقين لكمات ويتعرضن لضرب عنيف لاتفه الأسبابا.

وكان اوكتار يحول شكل الفتيات اللواتي يعملن معها إلى شكل قريب من القطط بإجراء عمليات تجميل موحدة لهن على يد عدد من أطباء التجميل الذين يتعامل معهم.

هذا وعُرف أوكتار والذي يملك عدد من القنوات التلفزيونية بتقديمه برنامج حواري على إحدى القنوات، والغريب بالأمر أنه كان يستضيف بعض الأشخاص للحديث عن أمور عقائدية، بالإضافة لتواجد الفتيات الراقصات واللواتي أطلق عليهن اسم "القطط" اللواتي كن يتراقصن مع عدد من الشباب الذين يُطلق عليهم "الأسود"، ولهذا السبب أطلق عليه اسم "الداعية الراقص".

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