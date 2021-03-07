البيدوفيلي علاء يتصدر الترند السعودي.. كيف روّج للتحرش الجنسي بالأطفال؟

سيطرت حالة من الصدمة والغضب على رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعد تداول مقطع فيديو لشاب يدعى علاء يروّج بطريقة غير مباشرة لمرض اشتهاء الأطفال "البيدوفيليا".

وبدأت قصة وسم "#البيدوفيلي_علا"، ويقصدون (علاء) حين نشر عبر حسابه على تطبيق "تيك توك" مقطع فيديو أراد منه إضحاك متابيعه لكنه كان يهدف به الترويج للتحرش الجنسي بالأطفال.

#البيدوفيلي_علا القىذر ذا ماخذ البيدوفيليا ماده كوميديه و جالس يروج لها و الي عنده اغلبهم اطفال و قواصر مو فاهمين ولما يفهمون من عنده بهالطريقة جالسين ياخذونه شي عادي مو غلط يلعىنه يخرب عقولهم هو ومحتواه المقىرف نفسه pic.twitter.com/8XoNMLMt7R — فاي♀️ (@tetebabykoo) March 7, 2021

فقد ظهر علاء في الفيديو بشخصيتين، الأولى طفل يخبر والده بأن أحدهم وعده بالحصول على الحلويات في حال نفذ شرطه القذر له، ليفاجئه والده "الجاهل" بالمواقفة.

م اسوء منه الا الي يضحكون له المهم ذا حسابه شهروا فيه #البيدوفيلي_علا pic.twitter.com/axsB1JBV9H — فاي♀️ (@tetebabykoo) March 7, 2021

وعبر رواد "تويتر" عن غضبهم من الفيديو والفكرة التي يحاول ترويجها في مقطع فيديو يعتبر أغلب رواده من فئة المراهقين فيما طالب قسم كبير منهم بضرورة تدخل السلطات الأمنية والقبض عليه.

وأشار عدد من المغردين الى أن علاء روج من خلال الفيديو على الاغتصاب الجنسي للأطفال.

وفي تصريحات تم تداولها على بعض "تويتر" بأن الشاب نشر الفيديو بهدف المزاح لكن تبريره لم يطفئ غضب الشارع السعودي.

ويأتي هذا الفيديو بعد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو على وسم حمل اسم "المتحرشة انجل" تظهر فيه فتاة تقوم بالتحرش بطفلة، الأمر الذي أثار تفاعلًا واسعًا.

وبعدها عقّبت الداخلية السعودية على المقطع المتداول قائلة: "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول ويظهر من خلاله تحرش فتاة بطفلة وقيامها بتوثيق ذلك ونشره عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة الرياض من تحديد هويتها والقبض عليها".

وأضافت الداخلية في بيانها أن الفتاة "مواطنة في العقد الثاني من العمر ما يعد مخالفة لنظامي مكافحة جريمة التحرش ومكافحة جرائم المعلوماتية وجرى ايقافها واتخذت بحقها كافت إجراءات الاستدلال الأولية وإحالتها إلى فرع النيابة العامة".

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