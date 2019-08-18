التكنولوجيا الى أين؟ فتاة تغرّد عبر ثلاجة LG الذكيّة وتثير حيرة الخبراء

ادّعت فتاة بريطانية أنها استخدمت ثلاجتهم الذكيّة والموجودة في مطبخ منزلهم من أجل كتابة تغريدة على موقع التدوين "تويتر" ومشاركتها مع متابعيها بعدما صادرت والدتها هاتفها الذكي.

وقالت الفتاة، التي تُعرّف نفسها باسم "دوروثي"، في تغريدتها المثيرة للجدل: "لا أدري ما إذا كان هذا الشيء يُغرّد، أنا أتحدث من البراد الخاص بنا بعد أن صادرت أمي هاتفي الذكي".

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وتكشف تغريدة "دوروثي" بأنه قد تمت كتابتها بواسطة ثلاجة "إل جي-LG" الذكيّة.

وقد لاقت تغريدة "دوروثي" التي لاقت انتشارًا لافتًا على موقع التواصل الاجتماعي، بعدما تم تداولها من قبل أكثر من 22 ألف مُغرد في غضون أيام قليلة.

وفي الوقت الذي شكك فيه عدد من المغردين بحقيقة القصة، طالب آخرون عبر وسم FreeDorothy# والدتها لإعادة هاتفها الذكي من بينهم شركة LG وموقع التدوين "تويتر".

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وفي المقابل، لم يصدق الخبراء والباحثون التقنيون قصة "دوروثي"، حيث تساءلوا عما إذا كانت بالفعل نشرت التغريدة باستخدام الثلاجة الذكية.

وأوضح "إيغور بريغادير" وهو باحث كمبيوتر في جامعة كوليدج في دبلن بأيرلندا، أن لبعض ثلاجات "إل جي" إمكانية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تصفحها، مضيفًا "يصعب التأكيد عما إذا كان بإمكان المستخدمين نشر التغريدات والتواصل مع المتابعين".

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وتمكنت صحيفة غادريان البريطانية أن تتواصل مع الفتاة "دوروثي" والتي رفضت الكشف عن اسمها الحقيقي مشيرة فقط الى أن عمرها هو 15 عامًا فقط.

وأوضحت "دوروثي" للصحيفة بأنها لجأت إلى الثلاجة الذكية بعدما واجهت عقوبة انضباطية من قبل والدتها بسبب كثرة استخدامها الهاتف.

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