الثنائي الأشهر في تاريخ السينما يعودان مجددًا هذه المرة في حقول الارز الصينية

بطلا "تايتنك".. من شاشات السينما إلى حقول الأرز الصينيةيعتبر حادث غرق سفينة "تايتانيك" التاريخية، مصدر هام للكتاب ومؤلفي القصص، لعمل روايات عن هذا الحدث، وقد خرج لنا أشهر الأفلام التي تحدثت عن السفينة وقد حمل اسم السفينة "تايتانيك"، لكن هذه المرة لم يكن مصدر لفيلم أو رواية، أنما مصدر لفكرة لوحة بحقول الأرز في مدينة شنيانغ الصينية.

وتُظهر الصورة واحد من أشهر المشاهد في السينما لبطلي فيلم "تايتنك" الشهير (روز وجاك) في لقطتهما الشهيرة.

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ورُسمت اللوحة باستخدام أنواع مختلفة من الأرز، وهو الفن الذي تشتهر به شنيانغ بإقليم لياونينغ في شمال شرق الصين، وترسم بداياته محاولات لتعريف الناس بأهمية زراعة الأرز وأهم تقاليده.

يذكر أن حقول الأرز تشكل اليوم معلمًا سياحيًا بارزًا يستقبل مئات الآلاف من السياح سنويًا ووجهة لشخصيات عالمية بارزة منهم الإمبراطور والإمبراطورة اليابانيين عام 2014.

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