الحكومة الألمانية تحسم الجدل حول فاعلية اللقاحات الحالية ضد سلالة كورونا الجديدة

بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت خلال اليومين الماضيين عقب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا والتي بدأت بالتأثير فعليًا على بعض الدول مثل بريطانيا، خرجت الحكومة الألمانية عن صمتها وقررت الكشف عن مدى فاعلية اللقاحات الحالية ومصيرها مستقبلًا.

وفي التفاصيل، كشفت الحكومة الألمانية يوم أمس أن خبراء الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى نتيجة مفادها أن اللقاحات الحالية المضادة لكورونا فعالة، وقال وزير الصحة الألماني: "وفقًا لكل ما لدينا من معلومات حتى الآن وبعد المشاورات التي جرت بين خبراء السلطات الأوروبية، فإن السلالة الجديدة لن تقاوم اللقاحات التي تبقى فعالة".

إلى جانب ما سبق، أكد أيضًا رئيس قسم الوقاية من الأمراض في وزارة الصحة الإيطالية جيوفاني ريتسا أن اللقاحات الحالية تعمل بذات الكفاءة في الوقاية من السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن عن إغلاق من المستوى الـ4 في العاصمة لندن وذلك بعد التعرف على سلالة جديدة من فيروس كورونا ينتشر بشكل أسرع من الشكل الأصلي، حيث سجلت 27 ألف حالة جديدة خلال 24 ساعة فقط.

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