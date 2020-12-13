الذكاء السوري يطرق أبواب هونغ كونغ.. سارة كيالي تتصدر مسابقة عالمية في الحساب الذهني

نجحت الطفلة السورية سارة كيالي البالغة من العمر 8 سنوات بتحقيق المركز الأول في المسابقة العالمية للحساب الذهني التي أقامتها منظمة ACIDA في هونغ كونغ مؤخرًا.

وشاركت الطفلة السورية "سارة" ضمن الفريق السوري لبرنامج Brainy Kids في المسابقة وتقدمت على 6114 طالبة وطالبًا من عدة دول ومنها لبنان ومصر واستراليا والولايات المتحدة وماليزيا وبريطانيا والصين وغيرها.

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ولاقى إنجاز سارة تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الإجتماعي، وتلقت الطفلة وعائلتها التهاني في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها الطفلة وأقرانها وسكان بلدة حزانو بريف إدلب الشمالي.

وتمتلك سارة قدرة ذهنية هائلة في الرياضيات تتجاوز عمرها، إذ تستطيع خلال ثانية أو ثانيتين إعطاء الجواب لعملية حسابية سواء بالضرب أو الطرح أو التقسيم.

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وقال والد الطفلة المهندس عبد الجبار كيالي: "تتمتع سارة بقدرات في الرياضيات، فبوجودها مع عائلتها قد لا يحتاجون للآلة الحاسبة في المنزل، فما هي إلا ثانية أو ثانيتين تحتاجها لإعطاء جواب لعملية حسابية سواءً الضرب أو التقسيم أو الطرح".

وأشار والد الطفلة إلى أن سارة بصدد التحضير للمسابقة القادمة في تايوان في الـ 20 من ديسمبر الجاري".

وأوضح بأن ابنته سارة تتميز بذكائها الكبير في الرياضيات تحديدًا وبسرعة بديهتها، فهي قادرة على حفظ أكبر عدد من كلمات اللغة الإنكليزية في ذاكرتها، فضلًا عن أنها متفوقة في جميع المواد التعليمية.

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