الرئيس التنفيذي للنسخة الهندية من لقاح أسترازينيكا يستأجر عقارًا في لندن بـ69 ألف دولار أسبوعيًا

وافق الرئيس التنفيذي لشركة "معهد مصل الهند"، أدار بوناوالا، أكبر شركة لتصنيع اللقاحات في العالم، على استئجار عقار في حي مايفير الراقي بالعاصمة البريطانية لندن بحوالي 50 ألف جنيه إسترليني (69 ألف دولار) في الأسبوع، وهو رقم قياسي.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن شخصين على دراية بالصفقة كشفا بأن الرئيس التنفيذي للشركة المنتجة للقاح "إسترازانيكا" قام باستئجار العقار في شارع يضم شخصيات ثرية منهم الملياردير البولندي "دومينيكا كولشيك".

ويعد القصر واحد من أكبر المساكن في الحي ويبلغ مساحته حوالي 25000 قدم مربع (2،322 مترًا مربعًا)، أي ما يعادل حوالي 24 منزلًا إنجليزيًا متوسطًا.

كما يأتي مكان الإقامة مع بيت ضيافة مجاور و"حدائق سرية" في غابة مايفير، والتي لا يمكن الوصول إليها إلا للمقيمين.

ورفض متحدث باسم معهد السيروم التعليق نيابة عن "بوناوالا" ورفض متحدث باسم "كولشيك" التعليق.

وستكون الصفقة بمثابة دفعة لسوق المنازل الفاخرة في وسط لندن، والتي تضررت بمزيج من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والوباء، حيث انخفضت الإيجارات بنسبة 9.2 في المائة في السنوات الخمس الماضية في مايفير، وفقًا لشركة LonRes، وهي شركة لبيانات العقارات.

وكانت هناك "زيادة هائلة" في الطلب على التوظيف من العملاء الأثرياء الذين يستأجرون العقارات في لندن والريف الإنجليزي لأنهم يرفعون مستوى أو يريدون منزلًا به حديقة أكبر، وفقًا لـ"إلين برايد"، الرئيس التنفيذي في Poppy Lane Placements، وهو متجر وكالة توريد الموظفين للمنازل الخاصة الفاخرة.

يذكر أن "بوناوالا"، الذي يقود حاليًا إنتاج ملايين الجرعات من لقاح Covid-19 لشركة AstraZeneca Plc، لديه روابط طويلة الأمد مع المملكة المتحدة ودرس في جامعة وستمنستر بلندن.

فشل رجل الأعمال سابقًا في محاولة شراء فندق Grosvenor Hotel في مايفير وتحويل جزء منه إلى منزل.

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