الراقصة هيام تهدد بذبح ابنتها وتعريضها للاغتصاب.. وفيديو يوثق التحريض

أثارت الراقصة المغربية هيام موجة غضب عارمة بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تهين طفلتها بكلمات بذيئة وتهدد بتعريضها للقتل والاغتصاب لأنها تسببت في تعطيل آلة الغسيل.

وظهرت الراقصة هيام في بثٍ مباشر عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" وهي تصرخ بشكل هستيري على طفلتها البالغة من العمر 3 سنوات وتهدد بقتلها أو هتك عرضها وتعريضها للاعتداء الجنسي.

وقالت هيام في الفيديو: "من يريد أن يغتصبها أو يهتك عرضها فليأخذها أنا لن أتدخل بعد اليوم"، مهددة بذبحها.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب من السلطات المعنية بمحاسبة الراقصة هيام (31 عامًا) واعتقالها وتوفير الحماية اللازمة للطفلة.

ورجح عدد من المغردين بأن الراقصة هيام كانت تحت تأثير المخدرات وبأنها تتلقى العلاج لأنها مصابة بمرض نفسي بسبب الظروف الاجتماعية التي مرت منها في حياتها كما ذكرت في أكثر من لقاء.

وبعد ساعات أعلنت المديرية العامة للأمن أن "فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية في مدينة القنيطرة كانت قد نشرت برقية بحث على الصعيد الوطني في حق المشتبه فيها، قبل أن يتسنى توقيفها في مدينة الداخلة".

وأضاف البيان: "في إطار مجريات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة على خلفية بث المعنية بالأمر تسجيلًا مباشرًا يتضمن تهديدًا صريحًا بالقتل في حق ابنتها القاصر وتحريضًا بالاعتداء الجنسي عليها".

يذكر أن الراقصة هيام كانت قد قررت دخول عالم الرقص قبل أشهر، وتحديدًا في فترة الحجر الصحي المرافق لانتشار فيروس "كورونا".

وقررت هيام أن تتحول إلى الرقص بعد الدعم الذي قدمته الدولة للفنانين، في ظل الجائحة.

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