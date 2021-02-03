السعودية تدعم عام الخط العربي 2021 بمبادرة مضيئة على قمة جبل طويق

نفذت وزارة الثقافة السعودية احتفالًا مرئيًا مذهلًا عبر عرض رقمي بالأضواء الساحرة على جانبي قمة جبل طويق غربي العاصمة الرياض احتفالًا بـ"عام الخط العربي 2021".

وتأتي هذه المبادرة لتحويل الخط العربي من وعاء ثقافي إلى أيقونة تمثل عنصرًا مهمًا في الهوية الثقافية للمملكة العربية السعودية، باعتبارها المصدر التاريخي للحضارة العربية.

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وأشارت الوزارة الى أنها نفذت العرض بالتعاون مع شركة القدية للاستثمار.

كما أطلقت ال وزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات مطلع شهر يناير الماضي ختم "عام الخط العربي"، على جوازات سفر القادمين إلى السعودية عبر مطارات الرياض وجدة والدمام.

وتهدف هذه المبادرة الى رفع وعي المسافرين بأهمية الخط العربي، وترسيخ الاعتزاز بالهوية والثقافة العربية ولإبراز فن الخط العربي بوصفه فنًا قائمًا بذاته يعكس ثراء اللغة العربية وجمالياتها الكتابية.

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ويحمل الختم شعار "عام الخط العربي" مكتوبًا بخط الثلث غير المنقوط مترجمًا إلى اللغة الإنجليزية لتعريف الزائرين غير الناطقين بالعربية بهذه المبادرة.

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كما أطلقت الوزارة اسم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على مركز دار القلم للخط العربي في المدينة المنورة، وجعله منصة عالمية للخط والخطاطين من مختلف دول العالم، ثم جاء تدشين منصة "الخطاط" التي تعد أول منصة إلكترونية متكاملة لتعليم الخط العربي وفنونه؛ لتطلق بعد ذلك بالتعاون مع وزارة الرياضة حملة تعريب أسماء اللاعبين على قمصان الأندية خلال المسابقات الرياضية لهذا الموسم.

أنهى الفنانون تزيين الخُبر برسومات الخط العربي ضمن فعالية "جداريات الخط العربي" التي تنظمها #وزارة_الثقافة في كل من الخُبر والرياض وجدة.#عام_الخط_العربي_2020 pic.twitter.com/uhv9M5s7uC — وزارة الثقافة (@MOCSaudi) February 22, 2020

بجوار حديقة الفوطة وسط الرياض، يتألق الفنانون في رسم "جداريات الخط العربي" بحضور جمهور من مختلف شرائح المجتمع.#وزارة_الثقافة#جودة_الحياة#عام_الخط_العربي_2020 pic.twitter.com/ObX0wRHLir — وزارة الثقافة (@MOCSaudi) February 28, 2020

يذكر أن وزارة الثقافة أطلقت مبادرة "عام الخط العربي" عام 2020 ومددته ليشمل 2021 بهدف منحه ديمومة أكبر من خلال مشروعات ومبادرات عديدة تؤكّد دعم السعودية واحتضانها للخط العربي.

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