السعودية تودع يحيى كوشك.. تعرف على مهندس بئر زمزم

غيب الموت المهندس يحيى حمزة كوشك، مدير عام مصلحة المياه والصرف في المملكة العربية السعودية، عن عمر يناهز الـ80 عامًا.

والى جانب المناصب الكثيرة التي شغلها المهندس كوشك، فقد قاد فريق تنظيف بئر زمزم قبل 4 عقود، ثم كتب كتابًا عن زمزم، قيد فيه مشاهداته داخل البئر.

وقال كوشك في كتابه: "تبين بالمشاهدة أن هناك مصدرين أساسيين فقط، أحدهما تجاه الكعبة، والآخر تجاه أجياد، أما المصدر الثالث الذي قالت الروايات التاريخية أنه في جهة جبل أبي قبيس والصفا، فقد وجدت بدلًا منه تلك الفتحات الصغيرة بين أحجار البناء وعددها 12 فتحة".

من هو المهندس يحيى كوشك؟

حاصل على الدكتوراه في العلوم الهندسية عام 1988

شغل منصب مدير عام مصلحة المياه والصرف الصحي بالمنطقة الغربية ووكيل الشؤون الفنية لأمانة العاصمة المقدسة.

عضو في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين والغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة

مؤسس ومالك مكتب "يحيى حمزة كوشك" للاستشارات الهندسية وعضو مجلس إدارة شركة "جولدن بيراميدز بلازا" في مصر

عضو في مجلس إدارة "الهيئة السعودية للمهندسين" و"الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة" وعضو في "مجلس الأعمال السعودي-التركي" في مجلس الغرف السعودي.

مؤلف كتاب "زمزم طعام طعم وشفاء سقم" الذي يدخل في بؤرة اهتمام الباحثين والأساتذة المنشغلين بالدراسات والبحوث التاريخية؛ حيث يقع نطاق تخصص علوم التاريخ والفروع قريبة الصلة من الجغرافيا والآثار والتاريخ الاجتماعي وغيرها من التخصصات الاجتماعية.

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