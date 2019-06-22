السعودية رهف القنون بشكل مختلف بعد إجرائها عدد من عمليات التجميل.. صور!

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفتاة السعودية رهف القنون والتي كانت قد هربت من عائلتها في السعودية وطالبت باللجوء إلى أستراليا بعد تعرضها للنعف الأسري حسب قولها.

وظهرت القنون في الصور بشكل جديد كشف عن قيامها بإجراء عدد من عمليات التجميل والتي ساهمت بتغيير شكلها بشكل كبير، حتى بدت شخص مختلف تمامًا، وهو الأمر الذي اعتبره عدد كبير من رواد هذه المواقع بانه تصرف طبيعي من قبلها حيث سبق وأن تخلت عن أهلها وغيرت طريقة حياتها بالكامل، ومن الطبيعي أن يصل القرار لشكلها على حد قولهم.

يُشار إلى أن رهف القنون هي فتاة سعودية تحولت إلى حديث الصحافة والمواقع الإلكترونية بعد قيامها بفتح حساب عبر تويتر تتحدث فيه عن قصتها وتعرضها للعنف الأسري من قبل عائلتها، وتُطالب باللجوء إلى أستراليا.

وهو الأمر الذي حدث بالفعل حيث ساعدت عدد من منظمات حقوق الإنسان الشابة السعودية رهف وقدمت لها لجوء إلى أستراليا لتعيش هناك بمفردها.

وأثرت قصة القنون على عدد من الفتيات واللواتي حاولن تقليدها لتنتشر بعدها عدد من قصص هروب للفتيات وقيامهن بطلب اللجوء السياسي إلى دول مختلفة.

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